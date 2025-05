Tari, premialità e polemiche: l’assessora replica alle accuse 

«Quando un candidato sindaco e la sua squadra non hanno idea di cosa significhi amministrare, di quali siano i criteri minimi per la gestione di un bilancio e delle regole da rispettare per un appalto, occorre ringraziare il cielo del fatto che non abbiano vinto». Chiamata in causa dal gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas” per «la scarsa presenza e l’infinita attesa per il nuovo appalto di raccolta rifiuti», l’assessora all’Igiene Ambientale Maria Elena Lusci replica duramente. Ricordando di «percepire un’indennità dimezzata per via del lavoro e di ricevere il pubblico la sera, essendo sempre disponibile anche al telefono», l’assessora parla di «accuse che fanno solo tristezza». L’attacco riguarda la mancata adozione di un regolamento per sconti sulla Tari a chi effettua il compostaggio domestico: «Diversamente dal “mangiaplastica” per cui otteniamo premialità dal Corepla, non sono previste premialità per il compostaggio. Nel paese le compostiere sono poche e non sono state consegnate da noi che ne abbiamo solo sostituito alcune rotte. Per legge anche la spesa Tari di chi effettua il compostaggio dovrebbe essere spalmata tra tutti i contribuenti e non vedo quindi perché tanti dovrebbero accollarsi costi in più a beneficio di pochi privilegiati». In ritardo da oltre 3 anni, il nuovo appalto attende una conferma dalla Regione riguardo alla centrale di committenza: «Non dipende da noi, auspichiamo che la nuova gestione parta ad inizio 2026». ( s. f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA