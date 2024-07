Tari, polemiche sugli aumenti delle tariffe 

Per una famiglia composta da quattro persone l’aumento rispetto allo scorso anno è di circa 60 euro. Tra i 15 e i 20 euro per chi invece abita da solo. Di più per le attività commerciali. Numeri che a Santa Giusta in questi giorni fanno discutere.

Il caso

Il Comune ha deciso di aumentare le tariffe della Tari, e la sorpresa sta arrivando in tutte le case della cittadina visto che i bollettini con i pagamenti sono in spedizione. La minoranza durante l’ultimo Consiglio comunale ha tentato di far cambiare idea alla Giunta ma alla fine le nuove tariffe sono state approvate.

Gli aumenti

Sull’aumento della Tari, che oggi si calcola sulla misurazione effettiva dei rifiuti prodotti e non più solo sui metri quadrati dell’abitazione occupata, il sindaco Andrea Casu va deciso sulla sua strada: «Era l’unica soluzione, visto gli aumenti dei costi di smaltimento dei rifiuti. Non siamo l’unico Comune ad aver aumentato le bollette, nel nostro caso però è stato impossibile stanziare soldi dal bilancio. A mio avviso sono comunque delle cifre irrisorie». Casu poi precisa: «Chi polemizza sulla Tari si dimentica che non è il sindaco a prendere queste decisioni ma l’Ufficio tributi con l’Unione dei Fenici che si occupa del Piano economico dell’Ente: e lo dico già oggi: nel 2025 ci sarà un ulteriore aumento».

La minoranza

Un aumento del 20% della tassa al centro delle accuse del capogruppo di minoranza, ed ex sindaco, Antonello Figus: «Gravare sui cittadini è l’ultima strada che un Comune deve percorrere, a Santa Giusta invece pare sia la prima. Durante il Consiglio ho chiesto spiegazioni ma anche di trovare soluzioni prima dell'approvazione delle nuove tariffe, invece nessuno ci ha ascoltato. Inutile presentarsi in Assemblea quando si porta un pacchetto già confezionato. È assurdo poi dichiarare che ci saranno aumenti anche per il prossimo anno: in 12 mesi non è possibile trovare una soluzione? A me pare strano. I malumori però ci sono, soprattutto da parte di chi ha difficoltà economiche. Noi ovviamente abbiamo votato contro, non vogliamo essere i responsabili di queste scelte sbagliate. Gli aumenti di smaltimento ci sono, è vero, ecco perché si poteva, anzi, si doveva trovare una soluzione per evitare di gravare sui contribuenti».

