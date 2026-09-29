Tari più leggera, le famiglie risparmiano il 12,5 per cento 

Bollette della Tari più leggere a Monastir. Per il 2026 il Comune ha approvato una lista di carico complessiva di poco più di 585.900 euro, oltre 117mila in meno rispetto allo scorso anno, quando l’importo era di 703mila euro. A incidere sulla riduzione è soprattutto la scelta del Municipio di destinare 125mila euro del contributo ministeriale per il decoro urbano alla tassa sui rifiuti. Una parte delle risorse ha assorbito l’aumento dei costi del servizio, la restante quota ha permesso di ridurre gli importi a carico dei cittadini. Secondo i dati del Comune, il risultato è un risparmio medio del 12,5 percento per utenza. Il dato tiene conto anche delle diverse voci previste dalla normativa, tra cui il tributo ambientale destinato alla Città metropolitana e le componenti introdotte dall’Arera.

La Tari continuerà a essere calcolata sulla base delle superfici degli immobili e dei coefficienti di legge: non è ancora attivo a Monastir un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni singola utenza. Ora, con l’approvazione della lista di carico, saranno emessi gli avvisi di pagamento per il 2026. L’importo potrà essere pagato in tre rate con scadenze il 4 dicembre, il 4 febbraio e il 5 aprile 2027, o in un’unica soluzione entro dicembre.



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