Tari più leggera grazie al “tesoretto” 

Tari più leggera per tutti grazie al recupero proprio dall’evasione alla tariffa che quest’anno ha consentito di avere un tesoretto in bilancio: 2 milioni e 600mila euro incassati. «Un risultato importante che ci permette di alleggerire il tributo sia alle famiglie che alle attività produttive», l’annuncio fatto ieri in Consiglio dal sindaco Graziano Milia e dal suo vice Tore Sanna durante la discussione del regolamento Tari, del piano economico finanziario e delle tariffe 2025.

Gli sconti

I numeri sulle riduzioni vengono riportati nella relazione che fotografa l’andamento del tributo sui rifiuti negli ultimi 5 anni: se nel 2021 una famiglia con un solo componente - per una casa di 100 metri quadrati - pagava una Tari di 240 euro, quest’anno l’importo si riduce a 208 euro (-13,6 per cento), da 614mila a 558 per le famiglie numerose che vivono in appartamenti di 150 metri quadrati (-9 per cento). Curva in discesa anche per le attività produttive: un esempio quello della categoria dei ristoranti e delle pizzerie che rispetto al 2021 avranno in bolletta un 7 per cento circa di taglio, passando dai 33 euro a metro quadro pagati cinque anni fa ai 31 euro per il 2025. «Una riduzione costante», fa notare il vicesindaco, «un buon risultato frutto del lavoro fatto in questi anni, tenuto conto che agiamo in una Regione che ancora non riesce a dotarsi di un serio piano per i rifiuti e a definire la distinzione degli ambiti territoriali necessaria per una migliore gestione».

Le premialità

Un abbattimento delle tariffe possibile grazie ai 2 milioni e 600mila euro di recupero dell’evasione Tari, che andrà a compensare anche quei 6 euro in più previsti dalla normativa nazionale per il fondo del bonus sociale. Confermate anche per quest’anno, il terzo di seguito, le premialità Tari per i quartesi virtuosi che pagano regolarmente la tassa sui rifiuti. Per ora 100mila euro ricavati nel bilancio comunale, ma l’intenzione è di stanziare ulteriori risorse. Sconto che si somma agli aiuti per le famiglie in situazione di disagio economico seguite dai Servizi sociali del Comune: 90mila euro in tutto.

Differenziata

Le riduzioni vanno dal 10 al 17,5 per cento per le utenze domestiche, al 7 per le imprese. «Tutto questo senza emendamenti in Regione che contenessero finanziamenti dedicati a Quartu», evidenzia il sindaco. «Sinora abbiamo sempre mantenuto i livelli di differenziata, con fatica ma ci siamo riusciti. L’auspicio è continuare così, proseguire nel percorso di crescita culturale dei cittadini e nel dare ciascuno il proprio aiuto per rendere la città pulita e decorosa».

