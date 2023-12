Tari più cara per chi ha cani: dietrofront 

Nessun aumento della Tari per chi ha più di tre animali in casa. Dopo una prima decisione passata in Giunta, con il via libera al nuovo regolamento per l’igiene urbana, il Comune fa dietrofront a seguito dell’intervento del sindaco Graziano Milia che corregge il tiro e frena le prime critiche innescate sui social. «Un errore materiale per il quale mi scuso personalmente, e che non rappresenta la linea dell’amministrazione sul tema del benessere animale», le parole del sindaco.La prima bozza approvata fissava il limite di tre animali domestici per non avere una Tari più salata, dopo di ché sarebbe scattato l’aumento in bolletta, sino al raddoppio della tariffa oltre gli undici quattrozampe.

Passo indietro

Ieri il nuovo via libera in Giunta, con l’articolo dedicato alla detenzione degli animali che viene stralciato dal documento definitivo, come richiesto dal sindaco. «Nella proposta che sottoporremo all’approvazione del Consiglio comunale, il regolamento di Igiene urbana non conterrà la parte sugli animali», spiega Milia. «L’articolo in questione era infatti una prima bozza non modificata per un mero errore materiale di cui mi scuso personalmente. Verrà quindi tolta dal documento tutta la parte che interessa gli animali per i quali si rende invece necessario un ragionamento a parte. Resta ora comunque da affrontare un serio ragionamento riguardo la detenzione e soprattutto il benessere animale, un tema particolarmente caro a questa Giunta che verrà infatti preso in carico in un secondo momento».

Le altre novità

Nessun aumento della tassa sui rifiuti quindi, mentre restano una serie di novità inserite nel nuovo regolamento sull’igiene urbana pronto ad approdare in Consiglio. Prima fra tutte l’introduzione dell’illecito penale, e non più solo amministrativo, a carico di chi abbandona rifiuti, per effetto di una recente modifica normativa a livello nazionale. «Si procederà in maniera graduale: ci sarà un primo invito a ritirare i rifiuti abbandonati per strada e a conferirli in modo corretto, se questo appello verrà ignorato scatterà la denuncia», spiega Milia. E anche le multe a carico dei furbetti del sacchetto selvaggio saranno più salate, sino a 500 euro.Mano tesa verso quei commercianti, ristoratori e titolari di bar che non hanno spazi sufficienti all’interno dei locali per tenere i mastelli dei rifiuti: dopo il sì in Consiglio, i contenitori si potranno lasciare nei marciapiedi, a fronte di una tassa per l’occupazione del suolo pubblico di 110 euro all’anno. «Naturalmente», precisa Milia, «si lavorerà per garantire un maggior decoro nelle strade». Nel nuovo regolamento vengono inseriti anche il centro del riuso, l’isola ecologica, e il centro ambientale mobile, sinora disciplinati tramite ordinanze.

