Tari più bassa per 77mila famiglie 

La decisione era nell’aria da giorni, da quando la Regione poco prima di Pasqua ha deciso di riconoscere a Cagliari un “contributo” di 3 milioni per il ruolo unico e speciale che il capoluogo ha nella gestione dei rifiuti. Mettendo nero su bianco le nuove tariffe, il Comune ha deciso di tagliare di circa il 10% la Tari alle famiglie cagliaritane (circa 77mila utenze domestiche). La proposta con le nuove tariffe (che bisogna approvare per legge entro il 30 aprile) arriverà lunedì in commissione Bilancio, quindi martedì mattina in quella Statuto e di pomeriggio l’ultimo, e definitivo, passaggio (ma sarà un pro forma) in Aula per la votazione finale.

Il risultato

«Premesso che la Tari è un’imposta che per sua natura è sempre destinata a crescere per effetto dell’aumento annuale del costo della vita», tra il 2024 e il 2025 pesa per 1,5 milioni, «fin da quando questa amministrazione si è insediata», lo scorso luglio, «ha cercato di trovare gli strumenti per non aumentare la Tari o comunque per contenerla o, addirittura, per abbassarla», dice l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. Ribadito che per l’ufficialità manca il voto del Consiglio comunale, e confermato che quello di martedì prossimo sarà un passaggio formale (anche se annuncia un lungo dibattito), «considerato che abbiamo mandato in gara il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti e stiamo ancora operando nelle more del servizio precedente», quindi con pochi margini di manovra, «poter ridurre la Tari in maniera così sensibile è un fatto straordinario. Merito dell’azione politica e del dialogo di questa amministrazione guidata da Massimo Zedda e di quella regionale con Alessandra Todde», spiega ancora.

I conti

La diminuzione, così come voleva l’amministrazione, sarà consistente. Cioè, in autunno quando arriveranno i nuovi avvisi di pagamento i ribassi si potranno toccare con mano. Non per tutti, naturalmente, il taglio sarà uguale. Perché, come noto, la Tari si articola in una parte fissa (calcolata sul numero dei componenti del nucleo familiare e sui metri quadrati dell’abitazione) e in una variabile sulla quale si è potuti intervenire. Per esempio: una persona single che vive in un appartamento fino a 50 metri quadri pagherà 15 euro in meno, ma se nello stesso appartamento vivono due persone il taglio della Tari sarà più del doppio, esattamente -32 euro. Una famiglia con quattro figli in un appartamento di oltre 101 metri quadri riuscirà a risparmiare quasi 72 euro.

La scelta

Il ribasso è dovuto alla scelta della Regione che con la Finanziaria ha buttato dentro le casse di Palazzo Bacaredda nove milioni per il triennio 2025-2027 per compensare il fatto che Cagliari gestisce (e paga) un servizio tarato non solo sui residenti ma su una quantità di persone molto superiore (almeno il doppio) che ogni giorno in città arriva per studiare, lavorare, curarsi: tutte persone che producono rifiuti. «Con una scelta politica forte e inequivocabile», spiega ancora l’assessora, «l’amministrazione ha deciso di utilizzare queste risorse per incidere sulla Tari delle famiglie. Avremmo potuto “congelare” le risorse e decidere a fine anno come utilizzarle? Abbiamo scelto di andare incontro a un’esigenza forte delle famiglie», dice ancora. Perché come più volte ribadito da Massimo Zedda, i cagliaritani fanno bene la differenziata (oltre il 76%) ma continuano pagare un costo troppo alto. Da quest’anno, però, si inverte la rotta.

