Tari più bassa grazie alla scoperta di mille evasori 

Ribassato il balzello, l'amministrazione Nizzi porta a casa un risultato storico: per la prima volta negli annali della riscossione della tassa sui rifiuti del Comune, le tariffe della Tari diminuiscono. Approvati, ieri in Consiglio comunale, gli importi dell'imposta destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ammonta a più di 18 milioni e 800mila euro, per quest'anno e per il prossimo sono stati ridotti, con punte che oscillano tra il 2 il 10 per cento. Facendo risparmiare, per esempio, di circa 40 euro l'utente (residente) di una casa di 70 metri quadri occupata da un solo abitante e di oltre 77 euro alberghi con ristorante, grandi 500 metri quadri.

«La riduzione della Tari è stata possibile grazie all'ampliamento della base imponibile: 1.853 nuove utenze, di cui 981 tra i furbetti della spazzatura», dice l'assessore al Bilancio, Alessandro Fiorentino, sottolineando l'impegno per scovare gli evasori. «In un periodo in cui l'inflazione pesa sui cittadini, ci siamo impegnati non solo a mantenere la tassa invariata, come lo scorso anno, ma addirittura a diminuirla», aggiunge il presidente della Commissione bilancio, Nino Sanciu. Plaude l'opposizione che, però, si astiene. «Il nostro gruppo si astiene volendo premiare gli effetti concreti del lavoro di ricerca per portare allo scoperto gli utenti sfuggiti per anni ai controlli», interviene il capogruppo di Liberi insieme, Davide Bacciu. Critica la consigliera di Olbia democratica, Maddalena Corda, che lamenta pochi controlli e la mancata autorizzazione da parte del Comune all’installazione delle fototrappole per individuare i trasgressori, richieste dalla società De Vizia e aggiunge: «Siamo d’accordo con la riduzione delle tariffe a patto che questo non equivalga a una riduzione dei servizi». E un cenno all'emergenza ambientale nell'ex campo nomadi a Sa Corroncedda: «Cinque anni fa era stato annunciato che l'area sarebbe diventata un parco ma è rimasta una discarica».

