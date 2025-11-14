«Tari più bassa? Falso, il costo del servizo è cresciuto» 

Tari, il tributo delle polemiche. «Facciamo chiarezza», premette Giuseppe Farris, consigliere di minoranza di CiviCa 2024. «È falso che il costo del servizio sia calato, è invece aumentato. È una mistificazione in stile Cinquestelle affermare il contrario», dice, riferendosi all’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «La Regione ci ha dato 9 milioni per 3 anni: quando lo scorso aprile il Consiglio ha approvato le tariffe prevedeva di impiegare queste somme per ridurre la Tari. Già all’epoca dissi, inascoltato dalla maggioranza e dal sindaco, che non si potevano impiegare per tagliare le tariffe perché questo per legge può avvenire solo se il Comune impiega risorse proprie, non con finanziamenti esterni quindi». Non solo. «A settembre la Giunta ha approvato la convenzione con la Regione in cui si chiarisce che le somme possono essere impiegate per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. A quel punto la Giunta comunale fa retromarcia e cosa si inventa? Toglie questo servizio dall’appalto generale, cosi realizza la modestissima riduzione delle tariffe residenziali ma non si racconta che questo servizio da quella tariffa che stiamo andando a sostenere è stato tagliato. Cosi cosa si ipotizza? Che la città sia ancora più sporca perché questo servizio era all’interno della appalto generale e viene spostato, e adesso per poter intervenire bisogna seguire un iter complesso indicato nella convezione. Risultato: questi interventi saranno pochi, queste somme non verranno impiegate completamente, Questa è la verità di quello che sta accadendo a fronte della mistificazione dell’assessora».

