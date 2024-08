«Tari più alta? Colpa delle scelte della Giunta Truzzu» 

La precisazione più importante è quella sulla Tari: che aumenterà, si sapeva già. Massimo Zedda lo aveva detto appena insediato, due mesi fa. Ora l’assessora all’Ecologia Urbana, Luisa Giua Marassi, spiega che «il recente aumento della Tari è dipeso dalle scelte dell’amministrazione Truzzu nel corso dei precedenti cinque anni, ed è collegato certamente al costo dell’appalto, ma anche all’aumento generale dei prezzi e agli innumerevoli servizi extra e aggiuntivi, alcuni del tutto opinabili, che la stessa Giunta Truzzu ha inserito nel tempo. Questa la verità», dice l’assessora, «priva delle voci non corrette che alcuni esponenti dell’opposizione vogliono diffondere per confondere la città». Non solo. «È importante sottolineare che per il contenimento della Tari sarà decisiva un’azione comunicativa ed educativa su tutta la comunità, perché la partecipazione e la responsabilità di ognuno significa avere una città più pulita ma anche una distribuzione dei costi più equa e contenuta».

Come noto, lunedì scorso la Giunta ha adottato la delibera di indirizzi sul nuovo servizio di igiene urbana che andrà a gara il 30 settembre. «Il cuore della delibera è rappresentato dal patto ambientale con i cittadini e le cittadine. Ovvero, ogni scelta e ogni azione per la cura e la pulizia della città vedranno al centro i cittadini, in termini di comunicazione e di sensibilizzazione», spiega ancora l’assessora. Tra le novità principali del nuovo servizio, il lavaggio ordinario ad acqua dei marciapiedi di tutti i quartieri e delle strade del centro storico, l’incremento del lavaggio di piazze, portici e aree dei mercati (già previsto), la quotidianità dello spazzamento manuale e meccanizzato di marciapiedi e piazze. Altra novità sarà l’obbligo dei mastelli condominiali sopra le 6 unità abitative (prima era sopra le 9 unità) e facoltativamente anche sotto, «al fine di ridurre i mastelli esposti nei marciapiedi, ovviamente solo dove già erano previsti i mastelli», dice Giua Marassi. «L’obiettivo di questa Giunta», conclude l’assessora, «sarà rendere la città più pulita e decorosa, con un servizio più efficace, moderno e razionale, l’emersione di un ulteriore quota di evasione e maggiori premialità per percentuale di differenziazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA