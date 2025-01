Tari, patto Comune-Finanza per stanare chi non paga 

Non pagano la tassa sui rifiuti più di due cagliaritani su dieci. Un fenomeno “democratico”, che comprende tutti i quartieri e coinvolge privati cittadini, enti pubblici, studi professionali. Un danno da 12 milioni euro l’anno per Palazzo Bacaredda e per tutti coloro che la Tari la pagano. Il “buco” creato nelle casse del Comune negli ultimi cinque anni per colpa degli evasori (sia quelli totali, cioè chi non si è mai iscritto alla Tari, che quelli parziali, cioè chi non paga spontaneamente) vale oggi 60 milioni di euro. Segnalazioni quotidiane di abbandono di rifiuti, multe e controlli (da poco ripartiti in maniera capillare con la “nuova” sezione della polizia ambientale) continuano a non bastare. Una fatica di Sisifo, insomma. Contro questo zoccolo duro che non paga la tassa sui rifiuti (e li abbandona in città), la Giunta di Massimo Zedda sigla adesso un patto di collaborazione con la Guardia di Finanza.

Obiettivi

Cosa prevede? Palazzo Bacaredda - per esempio - invierà alle Fiamme Gialle l’elenco di soggetti per i quali, in base alle informazioni disponibili negli uffici, siano emerse anomalie e incongruenze tali da richiedere attività di controllo specifiche. Mentre la Guardia di Finanza, che ogni anno effettua oltre 500 accertamenti fiscali in città, avrà una corsia preferenziale che permetterà, incrociando i dati, di stanare chi non paga. Insomma, tempi duri per gli evasori. «Purtroppo negli ultimi anni è cresciuto il numero degli evasori a causa dell'eliminazione del sistema di controllo della Polizia locale che aveva un nucleo di agenti dedicato che si occupava delle sanzioni, della verifica, dell'andamento delle posizioni Tari e dei pagamenti. Abbiamo ripristinato questo nucleo e adesso in collaborazione con la Guardia di Finanza abbiamo un potenziamento dell'attività di controllo». Obiettivo dell’amministrazione non è né infliggere sanzioni né punizioni, ma convincere chi non paga a farlo. «In modo che tutte e tutti possano pagare meno. Andremo a riscuotere i cinque anni di mancati pagamenti. Nessuno vuole arrecare un danno alle persone ma è giusto pagare affinché tutte e tutti possano pagare di meno. Così facendo potremo utilizzare le risorse per l'animazione culturale, di spettacolo, per le iniziative sociali e l'istruzione, ma allo stesso tempo anche per abbattere le tasse», spiega ancora Zedda. Sì, perché «se riuscissimo a recuperare 5-6 milioni l’anno potremmo abbassare la Tari di tutti i cagliaritani di almeno il 20%», aggiunge. Mica male, se si considera che i mancati introiti dovuti all’evasione sommati all’aumento delle tariffe hanno portato l’ultima bolletta della Tari sopra i livelli di sette anni fa.

Un’ingiustizia

L’amministrazione vuole riparare a un’ingiustizia che la stragrande maggioranza di cagliaritani subisce. Pur facendo molto bene la raccolta (Cagliari è il primo capoluogo di regione per differenziata con una percentuale di oltre il 76%), i cittadini si vedono costretti a pagare pure una delle tariffe più alte d’Italia. Per colpa di chi la tassa sui rifiuti non la paga. Una beffa, oltre al danno. «Abbiamo una porzione di popolazione virtuosa ed è giusto studiare sistemi di premialità», che l’amministrazione ha richiesto alla Regione, spiega ancora Zedda. «Noi veniamo visti come quelli che vanno a recuperare le tasse ma questo significa far pagare il giusto alla collettività», sottolinea il comandante provinciale della guardia di Finanza, il colonnello Alfredo Falchetti. «Grazie alla collaborazione con il Comune potremo calibrare meglio gli interventi verso chi ha indici di evasione più alti. Un vantaggio per la popolazione di Cagliari», aggiunge.

Discariche

«Occorre un'inversione di rotta netta», spiega l'assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «La vera evasione riguarda quei cittadini non iscritti nei ruoli del Comune. Queste persone producono il danno maggiore. E da ciò deriva un grande problema: l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che intendiamo contrastare e che crea un danno al servizio che potrebbe essere reso in maniera molto più efficace. Da quando ci siamo insediati», conclude l’assessora, «la maggior parte dei cagliaritani sta collaborando. Ma il contrasto all’irregolarità è un principio di giustizia sociale che intendiamo seguire in maniera incisiva».

