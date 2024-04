Tari, ok alla tariffa puntuale: risparmi in bolletta sino al 5 per cento 

Il regolamento Tari con il nuovo sistema di tariffazione puntuale è stato approvato ieri sera in Consiglio comunale dopo tre mesi di sperimentazione. La tariffa relativa a quest’anno riguarderà tutte le utenze, domestiche e commerciali, ed è relativa solamente al secco, almeno per il momento.

La bolletta sarà più leggera per chi espone il mastello una volta ogni quindici giorni invece di una alla settimana: le utenze domestiche avranno una riduzione della Tari fino al 3%, mentre per le attività commerciali il risparmio sarà anche del 5%. L’amministrazione comunale insieme a Gesenu, la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti, controlleranno che i mastelli vengano esposti: se qualche cittadino non espone quasi mai, vuol dire che si è di fronte a una situazione di abusivismo e quindi la persona sta abbandonando l’immondizia altrove. In questo caso ci saranno delle multe salate. «Per chi segue le regole del nuovo regolamento - voluto dalla Regione - l’anno prossimo la Tari diminuirà», assicura il sindaco Tomaso Locci. La presidente della Commissione Bilancio Ramona Perra aggiunge: «Verranno premiati gli utenti più virtuosi che faranno una differenziata più attenta e precisa».

