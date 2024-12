Tari non pagata, pioggia di cartelle 

Migliaia di solleciti di pagamento e una morosità stimata di 2 milioni e mezzo per tre anni. Un’evasione - totale o per irregolarità trascinate da tempo - che a Selargius si concentra sulla Tari, tanto da far scattare nelle ultime settimane circa 4mila cartelle inviate dal Comune per cercare di recuperare i tributi non versati.

«Tanti cittadini lamentano delle irregolarità, verifichiamo che tutto sia corretto per evitare contenziosi tributari», la richiesta del consigliere Mario Tuveri. «Verifiche d’ufficio già in corso, se ci sono eventuali errori annulleremo gli avvisi di accertamento in autotutela», la replica dell’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.

Il caso

C’è chi le chiama “cartelle pazze”, e contesta i dati riportati negli avvisi elaborati dall’ufficio tributi con la società esterna che sta supportando il Comune nell’attività di recupero dell’evasione. Avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, cioè in quei casi dove i dati dichiarati non corrispondono con quelli reali. Tema al centro dell’ordine del giorno presentato dall’esponente dell’opposizione Tuveri e votato all’unanimità durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. «Diversi selargini si stanno lamentando», dice, «perché in alcuni avvisi non sarebbe stato applicato il cosiddetto cumulo giuridico per le sanzioni, inoltre i tributi relativi al 2018 e 2019 sono da considerarsi prescritti. E non è stato posto in essere, in via preventiva, il contraddittorio con il contribuente, che avrebbe quantomeno evitato il costo delle notifiche per l’amministrazione».

Problema condiviso dai consiglieri di minoranza Franco Camba e Omar Zaher: «Abbiamo chiesto anche che il Comune, al fine di evitare ulteriori disagi ai cittadini costretti a recarsi negli uffici comunali per verificare i dati riportati nelle cartelle, provveda con una verifica d'ufficio. Costringere gli interessati a dover prendere permessi o ferie per un disguido non imputabile ai cittadini non lo riteniamo corretto».

L’evasione

Sullo sfondo ci sono i dati dell’evasione sulla Tari: 2,5 milioni che mancano all’appello per il triennio 2018-2020. «Sono emerse diverse irregolarità, prima fra tutte la differenza fra superfici catastali delle abitazioni e quelle dichiarate da diversi cittadini», spiega l’assessore Porqueddu. Poi il riferimento ai commercianti che hanno uno spazio dedicato per lo smaltimento dei rifiuti speciali: «Devono dichiaralo altrimenti viene conteggiato nel calcolo Tari. In ogni caso», aggiunge, «se eventualmente ci dovessero essere gli errori lamentati, siamo pronti in autotutela ad annullare gli avvisi di accertamento. Ovviamente ogni singola cartella va prima verificata per evitare di favorire gli evasori, perché l’obiettivo dell’amministrare resta quello di non gravare sui cittadini onesti che la Tari la pagano regolarmente».

