Tari non pagata, in arrivo 5mila cartelle 

Prima di attribuire una maglia grigio-nera a Oristano è doveroso analizzare il contesto. In Europa la media di evasione fiscale è del 5,3%, in Italia del 10; nei pagamenti delle imposte la regione più virtuosa è la Valle d’Aosta (l’8,6%), l’ultima la Calabria (18) e la Sardegna poco sopra (17%). Il problema è generalizzato quindi, e Oristano non fa storia a sè, anzi. «Il recupero dei crediti tributari è elemento sempre più critico della politica di gestione delle entrate dell’Ente e di conseguenza anche del monitoraggio efficace e della gestione delle risorse di bilancio», ammette la dirigente del settore Contenzioso tributario, Maria Rimedia Chergia, nella determina in cui affida “il servizio di supporto all’attività di accertamento per omesso/parziale versamento della Tari 2023/’24”.

I numeri della Tari

Nel 2024 il Comune ha incassato (dati Siope allegati al bilancio) dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti 4.665.591 euro e altri 672.308 euro «a seguito di attività di verifica e controllo» (ovviamente degli anni precedenti) mentre il contratto di servizio per la raccolta rifiuti è costato 4.291.730 euro. Non tutte le utenze (14.700 circa quelle private, 2.300 le attività) hanno pagato. All’appello mancano, sia per lo scorso anno che per il 2023, circa 5mila oristanesi che hanno versato in parte o per nulla.

“I furbetti”

I cittadini che “dimenticano” di compilare regolarmente il bollettino della Tari e versare nelle casse comunali sono quindi il 15%. Non poco anche alla luce del fatto che «la somma che dovremmo recuperare è di circa 2 milioni e mezzo di euro relativa alla Tari 2023/24», sottolinea l’assessore al Bilancio, Simone Prevete. Sempre stando al trend storico, al primo avvio delle cartelle solitamente risponde subito il 40% di chi non aveva ancora pagato. Rimane però oltre la metà degli evasori che non si redime e che usufruisce del servizio a gratis.

La “chiamata”

Nella determina in cui Maria Rimedia Chergia affida alla ditta Municipia di Trento l’attività di accertamento per una spesa di 52.330 euro, la stessa dirigente sottolinea come «la corretta gestione delle risorse ed il miglioramento nel recupero delle entrate rientrano tra gli obiettivi che le amministrazioni devono porsi come prioritari e che l’apparato amministrativo deve perseguire».

Simone Prevete invece ribadisce un principio sacrosanto: «Chi non paga la Tari sottrae risorse alla collettività e penalizza chi invece adempie regolarmente. Rinunciare all’accertamento significherebbe legittimare l’evasione fiscale, violare i principi di equità e legalità oltreché privare il bilancio comunale di risorse significative». E annuncia che sono allo studio «strategie per migliorare l’efficacia della riscossione, inclusa una maggiore attività di comunicazione preventiva ai cittadini e percorsi agevolati di regolarizzazione».

L’ombra

Oltre i principi e le doverose lotte ai furbetti rimangono alcuni dati sui quali l’Amministrazione comunale dovrebbe almeno riflettere. L’incidenza delle imposte nel totale delle entrare è ancora il più basso in Italia: si arriva al 13% contro il 36 di Cagliari o il 30 di Sassari, per non andare oltre il mare. La media nazionale degli incassi dei tributi è del 78%, a Oristano se va bene di arriva al 68%. Insomma, c’è tanto da fare; in una realtà “piccola” scovare chi non paga non dovrebbe essere una partita persa in partenza.

