Tari, nessuno sconto malgrado i disservizi: bocciata la mozione 

Marco Solinas, assessore al Bilancio, spiega il motivo per il quale non può essere applicato alcun taglio alla Tari per le motivazioni avanzate da Corda: «Abbiamo fatto analizzare la mozione ai nostri uffici che si occupano di Tributi e Finanze, ne è emerso che gli sconti sulla Tari previsti dalle leggi citate nel documento vengono applicati solo in caso di completa omissione del servizio di raccolta dei rifiuti, interruzioni per motivi sindacali che arrivano a causare problemi all’ambiente e ai cittadini. In sostanza i motivi non sono così gravi da portare a un taglio della tariffa».

A votare la mozione presentata dall’esponente di minoranza sono stati i cinque consiglieri che ne fanno parte – Efisio De Muru si è astenuto – mentre la maggioranza compatta ha espresso parere contrario. Per Corda, che da mesi riceve segnalazioni e presenta esposti sui problemi legati servizio della raccolta dei rifiuti, la bocciatura della mozione equivale a uno sgarro ai cittadini: «Leggi e diverse sentenze della Cassazione stabiliscono che quando il servizio non è svolto in maniera adeguata in una zona significativa di un territorio i cittadini hanno diritto a una riduzione sul costo della Tari. Evidentemente a questa amministrazione non interessa tutelare le famiglie di Capoterra: in uno dei momenti politicamente più significativi hanno dimostrato di non sapere amministrare».

Non ci sarà alcuno sconto sulla Tari per compensare i disagi subiti dai cittadini nei primi nove mesi del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti gestito dalla Teknoservice: la proposta avanzata dal capogruppo del Psi Silvano Corda è stata bocciata dal Consiglio comunale.

Non ci sarà alcuno sconto sulla Tari per compensare i disagi subiti dai cittadini nei primi nove mesi del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti gestito dalla Teknoservice: la proposta avanzata dal capogruppo del Psi Silvano Corda è stata bocciata dal Consiglio comunale.

Il voto

A votare la mozione presentata dall’esponente di minoranza sono stati i cinque consiglieri che ne fanno parte – Efisio De Muru si è astenuto – mentre la maggioranza compatta ha espresso parere contrario. Per Corda, che da mesi riceve segnalazioni e presenta esposti sui problemi legati servizio della raccolta dei rifiuti, la bocciatura della mozione equivale a uno sgarro ai cittadini: «Leggi e diverse sentenze della Cassazione stabiliscono che quando il servizio non è svolto in maniera adeguata in una zona significativa di un territorio i cittadini hanno diritto a una riduzione sul costo della Tari. Evidentemente a questa amministrazione non interessa tutelare le famiglie di Capoterra: in uno dei momenti politicamente più significativi hanno dimostrato di non sapere amministrare».

La Giunta

Marco Solinas, assessore al Bilancio, spiega il motivo per il quale non può essere applicato alcun taglio alla Tari per le motivazioni avanzate da Corda: «Abbiamo fatto analizzare la mozione ai nostri uffici che si occupano di Tributi e Finanze, ne è emerso che gli sconti sulla Tari previsti dalle leggi citate nel documento vengono applicati solo in caso di completa omissione del servizio di raccolta dei rifiuti, interruzioni per motivi sindacali che arrivano a causare problemi all’ambiente e ai cittadini. In sostanza i motivi non sono così gravi da portare a un taglio della tariffa».

In Consiglio

L’ex sindaco, Francesco Dessì, plaude al lavoro del collega Corda per la battaglia verso una raccolta dei rifiuti più attenta, e rimarca il problema dei mezzi: «Che esistano dei problemi è innegabile, i cittadini si lamentano da mesi, inoltre i camion promessi dalla Teknoservice non si sono ancora visti».

Dai banchi della maggioranza, Franco Magi e Gigi Frau sottolineano l’importanza della figura del Dec, il Direttore esecuzione del contratto che vigila sull’operato della Teknoservice: «Se il garante, che ha il compito di controllare se l’appalto viene rispettato, non ha evidenziato criticità così gravi, significa che la situazione non è così grave come la si vuole dipingere. Capoterra non è una discarica come la si vuole dipingere. I mezzi utilizzati dalla Teknoservice non sono così vecchi: ne sono stati ordinati altri mesi fa, ma il conflitto in Ucraina rallenta le consegne in tutta Europa».

Il capogruppo di minoranza, Beniamino Piga, invita l’intero Consiglio comunale a seguire un’unica strada per la risoluzione dei problemi: «Occorre fare una riflessione, in maniera serena è necessario dare delle risposte a quei cittadini che hanno subito in tutti questi mesi disservizi legati alla raccolta dei rifiuti». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata