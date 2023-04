Tari, mini aumento a causa delle discariche Pagamenti in 4 rate  

Un aumento di 13 mila euro del Pef, il Piano economico finanziario, relativo al servizio di igiene urbana in città, passato da poco meno di 1,7 milioni di euro a circa 1,713 milioni ha costretto il Comune a rivedere le tariffe Tari per residenti e attività commerciali quartuccesi, che sulla bolletta noteranno subito un lieve incremento rispetto allo scorso anno.

«Si tratta di aumenti scaturiti dalle nove modalità di calcolo decise da Arera. Questa differenza economica, che è veramente irrisoria, sarà ripartita in base alle utenze», spiega l’assessore all’Ambiente, Walter Caredda.

«Per esempio una famiglia che nel 2022 viveva in una casa di 100 metri quadri pagava 162 euro di Tari all’anno, oggi per la stessa tipologia ne paga quasi 164 euro. Si tratta di un aumento di circa due euro a famiglia, che spalmato nei dodici mesi non graverà nelle tasche dei nostri concittadini», aggiunge l’assessore ricordando che fino a quest’anno l’amministrazione ha garantito anche la distribuzione gratuita delle buste per la raccolta differenziata: «Riuscendo a contenere tutte le spese, ma non bisogna dimenticare che anche le discariche abusive giocano a nostro sfavore, però, il Comune più di intervenire per ripulirle non può fare».

Le tariffe calcolate per le utenze domestiche oscillano tra gli 80 e i 300 euro: il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il prossimo 31 luglio o in quattro rate, di pari importo, spalmate tra luglio 2023 e gennaio 2024.

Una suddivisione contestata, però, dai gruppi della minoranza, “Quartucciu nel cuore” e quello misto, che, hanno anche espresso voto contrario in Consiglio comunale durante l’approvazione delle nuove tariffe.