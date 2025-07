«Tari, mazzata in arrivo sulle bollette» 

L’approvazione delle nuove tariffe Tari a Ussana ha infiammato il confronto politico. Il gruppo di opposizione “Rivoluzione Operosa” accusa la maggioranza di aver scaricato sulle utenze domestiche e commerciali aumenti significativi, con rincari che si aggirano tra il 27 e il 32 per cento rispetto allo scorso anno.

I costi

«L’aumento nasce da un costo del servizio lievitato di 130 mila euro rispetto al vecchio appalto, e questo si riflette direttamente sulle tasche dei cittadini. Per le famiglie queste percentuali si traducono in aumenti di oltre 100 euro, mentre un bar di 100 metri quadri si vedrà recapitare una fattura di 164 euro in più», afferma il capogruppo di opposizione Paolo Loddo. Alla base dell’impennata ci sarebbe una rimodulazione del calcolo delle tariffe, con una riduzione della quota fissa e un aumento della parte variabile legata al numero di occupanti dell’abitazione. Il sindaco Emidio Contini però respinge le accuse e ridimensiona l’allarme. «Parliamo di un aumento medio di 10 euro al mese, che non sono nulla, dopo dieci anni senza alcun ritocco. I parametri sono stati calcolati nel rispetto delle normative nazionali. Se tutti pagassero la Tari, probabilmente non ci sarebbero questi problemi — risponde Contini, che difende anche la scelta dell’aumento della quota variabile — Un nucleo di sei persone che vive in una casa di 100 metri quadri non può pagare come chi ci vive in due, è questione di equità».

La differenziata

Questi aumenti, secondo i consiglieri di minoranza, andrebbero a sommarsi a un servizio inefficiente e poco trasparente «L’ecocentro è completamente abbandonato, in diversi rioni i rifiuti non vengono ritirati e le buste distribuite sono insufficienti. Quelle per l’umido, che sono le più costose, sono a carico del contribuente», prosegue Loddo. Tutto questo ha portato a un calo della differenziata sotto l’80 per cento, impedendo così al Comune di accedere alle premialità regionali. «Non curando la differenziata, non si prende la premialità. In passato questa premialità veniva redistribuita e di fatto per 5 anni le bollette diminuivano di circa 30 euro l’anno» prosegue Loddo. L’assenza di premialità sarebbe da imputare al comportamento dei cittadini.

L’evasione

«Se metà dei cittadini non paga le tasse e non segue le regole del corretto conferimento dei rifiuti è colpa dell’Amministrazione comunale? Quando acquistiamo le buste in autonomia, risparmiamo. Quelle dell’umido non vengono distribuite perché troppo deperibili», chiude Contini che annuncia imminenti lavori di ristrutturazione dell’ecocentro con l’ampliamento della struttura, finalizzati a migliorare il servizio.

