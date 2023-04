Tari, mancato avviso ai morosi 

Nel mirino ci sono (soprattutto) le seconde case. Quelle di proprietà dei non residenti. Che, spesso, producono redditi non dichiarati. Ma secondo una prima indagine sugli elaborati Imu e Tari risulta che parecchi contribuenti residenti altrove non ricevano da lungo tempo le cartelle relative ai tributi comunali. In pratica il Comune di Tortolì non avrebbe bussato alla loro porta per sollecitare il pagamento delle due imposte che più incidono sulla sacca di evasione tributaria che supera i 5 milioni di euro. La carenza di uno staff strutturato sarebbe una delle cause principali delle mancate notifiche. Per chi non ha versato correttamente le imposte c’è il rischio di un maxi addebito. Anche perché adesso in Comune si vaglia l’ipotesi di effettuare controlli incrociati nel tentativo di recuperare le somme.

Soluzioni in vista

Quello dell’evasione è un fenomeno che nel palazzo di via Garibaldi ha assunto dimensioni cubitali. Ora i nodi stanno arrivando al pettine e le difficoltà acclarate sulla chiusura del bilancio di previsione sono la logica conseguenza. Cinque milioni di euro è soltanto una cifra indicativa suscettibile di variazione all’insù. Il commissario straordinario, Francesco Cicero, vuole inaugurare l’attività di lotta all’evasione che la futura amministrazione erediterà e dovrà applicare. «Di certo - sono le parole di Cicero che conferma l’emergenza tributi - qualcosa bisogna farla. Sto valutando possibili soluzioni e i controlli incrociati sono un buon strumento che può portare risultati». La più alta percentuale del sommerso sarebbe da ricondurre ai proprietari delle seconde case che, in questi anni, avrebbero omesso il pagamento. Il mancato sollecito da parte dell’ente non può essere una giustificazione, anche perché sono tanti i cittadini virtuosi (non residenti) che pur non ricevendo avvisi versano i tributi.

Caccia ai furbetti

I dati dimostrano che il sistema comunale è efficiente nello scovare evasori totali o parziali di Imu e Tari, grazie al lavoro dei dipendenti e anche alla tecnologia messa in campo nella caccia ai furbetti. L’ufficio Tributi comunale si conferma operoso, anche se resta il vulnus sui non residenti. Soltanto nel momento in cui il commissario straordinario approverà il bilancio di previsione (non dovrebbe essere più tardi del prossimo fine settimana), il personale addetto avrà un quadro nitido dell’evasione tributaria e a quel punto si inizierà a ragionare sulla strategia di recupero. Il gran buco riconducibile al sommerso autorizza a pensare che la lotta all’evasione sarà considerata una priorità dal prossimo governo cittadino. Proprio perché all’ente quelle risorse (dovute) servono per non far crollare il castello.