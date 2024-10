Tari, la mazzata è servita: +15% 

Non poteva essere diversamente. Annunciata (suo malgrado) da Massimo Zedda appena insediato a Palazzo Bacaredda all’inizio della scorsa estate, la mazzata adesso è arrivata: la Tari è aumentata in media del 10-15%, con punte fino al 38%. I cagliaritani, che stanno ricevendo (via pec) gli oltre 84mila avvisi di pagamento, hanno realizzato che quest’anno la tassa sui rifiuti costa in media tra i 20 e i 60 euro in più. «L’aumento di quest’anno dipende dal costo del servizio in corso, nulla a che vedere con le azioni di questa Giunta», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. La “colpa” è del piano economico finanziario, approvato (tecnicamente, all’interno del documento di bilancio) dalla commissaria che ha retto l’amministrazione fino all’elezione di Zedda.

Le variabili

Nessuna scelta (politica) discrezionale da parte del Comune, quindi. Nemmeno per quelle due nuovi voci di costo che per la prima volta sono entrate nel computo totale (ur1 e ur2) e che contribuiscono, seppure in minima parte (circa 2 euro) a far lievitare il conto. «Due componenti perequative istituite dal Governo nazionale per far fronte a situazioni di emergenza, come le alluvioni», spiega il dirigente del servizio Tributi Giovanni Ena. «Ogni Comune è obbligato a far pagare ai cittadini il costo di quelle due voci, per poi trasferire quelle somme a un ente», che si chiama Csea, e le gestisce per far fronte alle emergenze, aggiunge. Ufficialmente un ente pubblico economico che opera nel settore dell’ambiente. Ufficiosamente, invece, è un carrozzone.

I calcoli

«La tariffa rifiuti è composta da una componente fissa calcolata in funzione della superficie dell'immobile e», per le famiglie, «anche del numero di componenti, che va a coprire le spese relative ai servizi di igiene urbana, come le pulizie delle strade, la gestione degli utenti, la gestione delle spiagge, dei mercati cittadini, etc.», spiega l’assessora Giua Marassi. Bene. Alzi la mano chi è contento del livello di pulizia della città o di come procede la differenziata. Pochi. Neppure la stessa amministrazione lo è: infatti, la maggiore pulizia (e lavaggio) della città, insieme a una serie di novità che serviranno a migliorare il sistema di raccolta, sono obiettivi principali del nuovo appalto per la gestione dei rifiuti. «La seconda componente, variabile, è costituita da due voci: la prima relativa alla raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti a eccezione della frazione secco indifferenziato che ricade nella seconda, la cosiddetta “puntuale”. Anche la tariffa variabile è calcolata sulla base della superficie dell'immobile e sul numero dei componenti il nucleo familiare», aggiunge.

La delusione della Tarip

Chi si aspettava di beneficiare di una riduzione della Tari dopo l’introduzione, due anni fa, della tariffa puntuale per la raccolta del secco indifferenziato anche stavolta è rimasto deluso. Come noto, infatti, la Tarip (che ha benefici per l’ambiente perché “educa” a fare una raccolta migliore) è calcolata sul numero di esposizioni del rifiuto secco. Le famiglie cagliaritane pagano una tariffa prestabilita dal Comune per esporre il mastello del secco 26 volte all’anno, a cui si aggiungono 1,98 euro per tutti i conferimenti dal 27esimo in poi (fino a 52 all’anno, oltre quelli consentiti anche all’Ecocentro). «È intendimento di questa Giunta lavorare per fare in modo che sul secco la tariffa sia davvero puntuale e dunque basata sull’effettiva quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, al fine di incentivare la differenziazione e indurre i cittadini a produrre sempre meno secco», spiega l’assessora Giua Marassi. E conclude: «Ma questo non basta. Occorre allargare l’orizzonte abbracciando i principi dell’economia circolare e della riduzione dei rifiuti. È quindi necessario introdurre strumenti per disincentivare la produzione di rifiuto umido organico allo scopo di ridurre lo spreco alimentare. Questo processo di medio periodo riguarda anche carta, plastica, vetro e lattine». ( ma. mad. )

