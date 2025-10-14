Tari, la beffa degli sconti in bolletta 

Li avevano promessi, grazie al contributo della Regione, ed effettivamente gli sconti nella bolletta che i cagliaritani stanno ricevendo in questi giorni ci sono. «Sembra però una presa in giro», tuona Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc, associazione dei consumatori. «Il Comune annuncia uno sconto sulla Tari? Ci saremmo aspettati che questo fosse congruo. E invece parliamo di pochissimi euro», aggiunge. Se poi ci mettiamo anche i balzelli nazionali, che l’amministrazione è obbligata a far pagare ai cagliaritani (quest’anno valgono 7,60 euro), allora si comprende perché lo sconto si riduce in alcuni casi a pochi euro.

Il tributo

«La nostra amministrazione quest’anno pur non potendo toccare il Pef», il piano economico finanziario, «è riuscita a fare un piccolo miracolo: ovvero grazie allo spostamento di risorse comunali anche grazie al sostegno regionale per il carico antropico del capoluogo, siamo riusciti ad abbassare la Tari delle utenze domestiche con riduzioni fino all’11% a seconda del nucleo e della abitazione», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «È l’ennesima beffa», tuona Roberto Mura, consigliere di opposizione di Alleanza Sardegna. «Ennesima beffa sulla Tari: la città è più sporca e la tassa rimane comunque altissima. Le promesse della Giunta Zedda si scontrano con la realtà dei fatti: occorre modificare il sistema permettendo a chi fa bene la raccolta un vero sconto sulla bolletta. Questo sistema è fallimentare».

I balzelli nazionali

La Tassa sui rifiuti si compone di una quota fissa che è pari ai metri quadri dell'abitazione moltiplicati per il numero dei residenti, e di una quota variabile che si ottiene moltiplicando la tariffa per il numero degli occupanti. Da quest'anno, poi, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Area) ha introdotto una nuova voce (perequativa), il Bonus rifiuti, una misura decisa dal governo nazionale, che costa 6 euro a ogni cagliaritano. Una misura che si aggiunge alle altre due: una quota di 0,10 euro destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti in mare; e una quota di 1,50 euro destinata a coprire le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Totale: 7,60 euro, appunto. «Purtroppo dobbiamo sopportare il costo delle voci perequative di Arera, due delle quali già presenti in bolletta che però hanno una grande utilità», spiega l’assessora. «L’ultima voce inserita in ordine di tempo è finalizzata a garantire uno sgravio del 25% ai nuclei familiari appartenenti a una determinata fascia di reddito», bassa naturalmente, «e con 4 componenti il nucleo. Direi dunque che siamo molto soddisfatti, anche i cittadini e le cittadine dovrebbero esserlo. Anche perché i servizi offerti gratuitamente dal Comune sono veramente tanti», aggiunge.

Il paradosso

C’è poi anche un paradosso: «Le voci di spesa imposte da Arera non solo siamo obbligati a inserirle in bolletta ma abbiamo il dovere di girarle alla cassa dell’Autorità, Csea, a prescindere dal fatto che il Comune abbia ricevuto il pagamento», spiega Giovanni Ena, dirigente dell’Ufficio Tributi. Facendo i conti della serva, si tratta di 650mila euro che Cagliari versa ad Arera a prescindere dal fatto che il Comune incassi quella cifra. E considerato il tasso di morosità della Tari del 24%, significa oltre 150mila euro circa che il Comune paga senza riceverli dai contribuenti.

