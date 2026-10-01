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Nuraminis.
02 ottobre 2026 alle 00:18

Tari, invio delle bollette ancora in corso Nessuna sanzione per il saldo in ritardo 

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Le lungaggini nella consegna delle bollette Tari, con conseguente possibile ritardo nel pagamento della tassa da parte degli utenti di Nuraminis, non produrranno sanzioni.

Lo assicura il Comune, che ritorna con una nota sul caso degli avvisi di pagamento contenenti errori nelle date di scadenza delle tre rate (in caso di mancato ricevimento ci si può rivolgere all’Ufficio tributi). «Si comunica alla cittadinanza che le bollette cartacee della Tari 2026 sono ancora in fase di consegna da parte del servizio postale, pertanto, eventuali ritardi nel pagamento della rata con scadenza 30 settembre 2026, dovuti al tardivo recapito, non comporteranno alcun aggravio per i contribuenti: gli avvisi bonari del Comune non prevedono sanzioni per ritardato pagamento», si legge nel comunicato. «Si informa inoltre che il bollettino relativo alla 1a rata Tari con scadenza errata al 28 febbraio 2026 è valido fino al 28 febbraio 2027». Ai cittadini sarà inviata una comunicazione nei prossimi giorni. (ig. pil.)

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