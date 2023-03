Tari invariata, si accende lo scontro 

Pronta la replica di Guarracino: «Il punto importante del mio discorso sfugge all’opposizione – dice – il bilancio è rimasto immutato e abbiamo tenuto invariata la Tari a fronte dell’aumento dell’inflazione del 10 per cento, questo si concretizza in una sostanziale diminuzione della tariffa perché, nonostante l’aumento del costo della vita, i cittadini pagano come lo scorso anno nonostante per l’amministrazione scatti in automatico l’adeguamento contrattuale del servizio per cui paghiamo di più il gestore».

A innescare la polemica la presa di posizione di Francesca Mulas, Matteo Lecis Cocco Ortu , Fabrizio Marcello e Guido Portoghese, vicepresidente e consiglieri della commissione Igiene del suolo in quota minoranza: «La percentuale di raccolta differenziata è migliorata tantissimo grazie all'introduzione del sistema porta a porta – sottolineano -, ma secondo il centrodestra l'aumento dei costi del servizio non permetterà ancora di abbassare la Tari. E ciò nonostante i tanti annunci della Giunta Truzzu che prometteva un grande risparmio per le tasche dei cittadini e delle cittadine con l'arrivo della tariffa puntuale».

«La Tari resterà invariata». L’annuncio dell’assessore Alessandro Guarracino in commissione Igiene del suolo apre subito la polemica, scatenando interpretazioni diametralmente opposte. Da una parta l’opposizione che accusa il centrodestra di «risultati deludenti» sul fronte differenziata, dall’altra l’esponente della giunta che sottolinea che in realtà «il mancato aumento» è un successo. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, insomma.

La Tari

I cestini intelligenti

Altro terreno di scontro la sperimentazione dei “cestini intelligenti”, uno dei quali è stato appena sistemato al Poetto, tra Marina Piccola e il Cavalluccio Marino. «Un solo cestino costa 3500 euro – denuncia l’opposizione -, una spesa che troviamo eccessiva al netto dei risultati effettivi che non riusciamo a valutare. Manca inoltre una vera campagna di sensibilizzazione e informazione, che come opposizione abbiamo chiesto sin dall'inizio di questa consiliatura».

Anche qui l’assessore non le manda a dire: «Il cestino intelligente è una novità importante – dice – è capace di dare indicazioni vocali di utilizzo ed è dotato di sensori di riempimento che segnalano alla centrale di controllo quando deve essere svuotato. Inoltre ha una capacità molto maggiore perché è compattante, cioè i rifiuti vengono compressi quindi si quintuplica la capacità di riempimento. Ovviamente la spesa è più elevata ma è come se stessimo comprando 5 cestini normali per i quali dovrei impegnare anche più lavoratori. Quindi i benefici sono superiori ai costi». E conclude: «Campagne di sensibilizzazione e informazione si fanno costantemente sia con le scuole che coinvolgendo le associazioni del terzo settore con progetti ad hoc – ne abbiamo due o tre in atto – per categorie specifiche. Purtroppo le carenze e le inefficienze della precedente Giunta complicano tutto, chi si lamenta lo fa dopo aver lasciato scappare i buoi e oggi rimediare a posteriori è molto più difficile».

