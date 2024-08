«Tari in ritardo, nessuna sanzione» 

Ad ammettere che i ritardi ci sono, e continuano, la nota del Palazzo degli Scolopi di ieri dopo le proteste scoppiate nei giorni scorsi da parte dei contribuenti oristanesi: «In questi giorni il Comune sta completando l’invio degli avvisi di pagamento della Tari 2024». Con la scadenza per il pagamento della prima rata già passata da ormai 5 giorni.

«La predisposizione degli avvisi, circa 17mila, ha richiesto più tempo del previsto a causa di un riallineamento delle banche dati del Comune e della società Formula Ambiente che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Questo inconveniente ha determinato un ritardo nell’invio a domicilio», precisano dagli uffici comunali.

«Nel caso in cui gli avvisi di pagamento della Tari siano arrivati a domicilio a ridosso o oltre la scadenza del 15 agosto non verrà applicata alcuna sanzione per il ritardato pagamento della prima rata – puntualizza l’assessore al Bilancio, Luca Faedda – Il pagamento della prima rata dovrà comunque essere regolarizzato entro 10 giorni dalla ricezione a domicilio dell’avviso di pagamento». ( m. g. )

