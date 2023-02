Tari in regola? Suolo pubblico gratis 

Per il terzo anno consecutivo le attività commerciali in regola con il pagamento sulla tassa dei rifiuti non dovranno corrispondere alcuna cifra sull’occupazione del suolo pubblico.

La delibera

Una premialità deliberata dalla Giunta comunale che ha prodotto negli ultimi anni una percentuale pari al 90 percento degli esercizi ora in regola con la corresponsione della tassa della Tari. Solo il 10 percento non risulta essere in regola e fra questi, una parte non ha necessitato di tavoli e sedie all’aperto, un’altra ha preferito invece pagarlo. Nel 2022 sono state 51 le domande di richiesta per l’occupazione del suolo pubblico per il commercio pervenute negli uffici competenti, per una superficie complessiva molto vicina ai 2 mila metri quadri. E come già avvenuto nell’ultimo biennio, la manovra è stata ben accolta dagli esercenti: « Risparmiare qualche centinaia di euro mensilmente significa poter ammortizzare le spese. - dichiara Alessio Carboni, titolare dell’attività “Il ristorantino da Ciccio” - Occupo all’incirca 30 metri quadri e la somma mensile che avrei dovuto versare, ora posso utilizzarla in parte per pagare la bolletta della corrente elettrica. Si tratta di un aiuto decisamente importante» .

Le tariffe sono suddivise in due categorie, la prima prevede un pagamento di 70 centesimi al giorno al metro quadro e la seconda di 67. Massimo Sias è il titolare dell’attività “Bar da Massimo” e apprende la notizia sul prosieguo dell’esenzione sul pagamento del suolo pubblico così: « Vuol dire tanto per noi in questo momenti di forti aumenti, si tratta di un aiuto immenso. Dare una mano ai commercianti in questo momento è fondamentale. - spiega Sias - Stiamo cercando di risalire da una situazione drammatica derivata dai precedenti anni contraddistinti dalla crisi pandemica e avere un incentivo da parte del Comune, risulta essere vitale» .