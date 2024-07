Tari, in arrivo la stangata per i single 

Sei per cento in più di gettito Tari per le utenze domestiche, stessa percentuale - ma in riduzione - per i commercianti. Dopo anni di rincari per le attività produttive di Selargius, quest’anno la situazione si ribalta con bollette più salate - in particolare - per i single che vivono in case grandi. «Aumenti contenuti», assicura Sandro Porqueddu, assessore al Bilancio. Critica la minoranza: «State aumentando il tributo a fronte di un servizio non adeguato, soprattutto nelle periferie».

Le tariffe

Piano economico finanziario e tariffe sono stati approvati in Consiglio comunale. Sullo sfondo ci sono i costi del servizio di igiene urbana, più alti per via dei rincari generali e degli investimenti fatti dalla nuova società che gestisce la nettezza urbana, la San Germano. E che a cascata hanno determinato un incremento del costo del servizio - rispetto allo scorso anno - di 284mila euro, 6 per cento in più.Nessun aumento per le attività produttive, a differenza degli anni scorsi, ma solo per alcune categorie di utenze domestiche. «L’incremento risulta strettamente legato alla superficie dell’immobile», spiega l’assessore al Bilancio.

Per chi aumenta

Di fatto pagherà di più chi vive da solo in case grandi, come emerge da alcune simulazioni fatte in Municipio sulla base del nuovo calcolo di Arera: una persona che vive da sola, per esempio, in un’abitazione di 200 metri quadri, riceverà un aumento della Tari di 70 euro circa all’anno, se i componenti in famiglia sono 3, l’aumento sarà di 24 euro, sempre da spalmare in un anno. «È opportuno segnalare che il numero delle utenze Tari è cresciuto notevolmente», precisa Porqueddu, «complice anche la consegna dei nuovi mastelli da parte della ditta San Germano, e il mancato ritiro dei rifiuti in caso di esposizione dei vecchi contenitori o non conformi, quindi l’incremento del gettito andrà a distribuirsi su un numero maggiore di contribuenti».

Minoranza critica

Astenuti i gruppi di minoranza. «Possiamo capire gli aumenti», il commento della consigliera Giorgia Porcu, del gruppo Selargius più, «ma i cittadini a ottobre riceveranno delle bollette più salate a fronte di un servizio che non funziona bene. A partire dalla pulizia delle strade, molti marciapiedi sono pieni di erba, e soprattutto l’attività di spazzamento è inutile visto che non vengono fatti rispettare i divieti di sosta». Sulla stessa linea il capogruppo del Pd Omar Zaher: «Il servizio è carente, soprattutto nelle periferie». Critico anche il consigliere Riccardo Cioni: «Parliamo di aumenti che preoccupano, l’unica nota positiva è che almeno quest’anno i commercianti non subiranno aumenti. Mi auguro che ci sarà la stessa attenzione anche per la tassa sul suolo pubblico».

Intanto prosegue il recupero dell’evasione. «Ogni anno circa il 20 per cento dei cittadini non paga la Tari», aggiunge l’assessore Porqueddu. «L’obiettivo è scovare gli evasori totali, attività che a breve sarà supportata anche da una società esterna».

RIPRODUZIONE RISERVATA