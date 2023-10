Tari, in arrivo bollette e conguagli 

Il servizio Tributi del Comune sta inviando via Pec ai contribuenti gli avvisi per il pagamento della Tari 2023. Entro fine ottobre sarà inviata la cartella cartacea e con mail.e tariffe della tassa rifiuti non sono state modificate rispetto allo scorso anno. Oltre agli importi dovuti della Tari per l’anno 2023, l’avviso riporta anche il conguaglio per l’esercizio 2022, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che hanno superato il numero dei conferimenti del secco indifferenziato, (ovvero 21 conferimenti per le utenze domestiche con un solo componente e 26 per quelle con due o più componenti; per le utenze non domestiche, 26 conferimenti per contenitori con capienza di 20L/45L e sacco da 100, e 44 conferimenti per contenitori maggiori).I pagamenti della tassa avvengono mediante Pagopa e, come da prassi, avverranno in un’unica soluzione, oppure in quattro rate bimestrali (dal 31-10-2023 al 30-04-2024).

