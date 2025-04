Tari in alto mare, la Giunta ha il bilancio 

Per il bilancio di previsione, che si sarebbe dovuto approvare entro il 28 febbraio scorso, c’è un primo spiraglio di luce. Il documento due giorni fa, dopo che il gruppo di minoranza aveva chiesto, il 14 marzo scorso, l’intervento del prefetto di Oristano Salvatore Angieri visto l’importante ritardo accumulato, è stato approvato dalla Giunta. Ora bisogna attendere il parere del revisore dei conti prima della votazione del Consiglio comunale. Il documento ha raggiunto anche la pec dei consiglieri di minoranza: «Finalmente è stato approvato almeno dalla Giunta – commenta il consigliere Marco Pinna –. Ora comunque passerà altro tempo. Tra l’analisi, la pubblicazione e la convocazione del Consiglio ci vorrà sicuramente un altro mese. Insomma, arriviamo a maggio».

Rifiuti

Durante l’assemblea di mercoledì scorso è sbarcata la Tari. La minoranza formata dai consiglieri Giovanni Marras, Luca Montisci e Marco Pinna aveva presentato un’interrogazione per chiedere la modifica delle tariffe della tassa sui rifiuti del 2022. Questo perché il Comune in quell'anno non aveva pubblicato le tabbelle sul sito del Ministero, atto obbligatorio per legge. Motivo per il quale ai cittadini dovevano essere applicate le tariffe dell'anno precedente, 2021. Luca Montisci, il capogruppo: «L'assessora Antonella Cenghialta ha ammesso che è stata una dimenticanza da parte dell'ufficio e che stanno lavorando per risolvere il problema. Ma anche che si tratta di una pratica complicata. Ci hanno accusato di fare terrorismo e di creare confusione nei cittadini che non sanno se pagare o meno le tasse. La nuova segretaria comunale poi non ha comunicato nessuna relazione tecnica giuridica sulla vicenda, come chiesto da noi». Sulla questione Tari l’assessore al Bilancio Antonella Cenghialta, all'indomani del Consiglio preferisce non rilasciare nessuna dichiarazione.

Gli alberi

In Consiglio si è parlato anche degli alberi lungo la Longitudinale 22, tra la rotonda della strada 16 e l'incrocio con la 26. I consiglieri con un'interrogazione chiedevano informazioni sul taglio avvenuto alcuni giorni fa, ricordando l’importanza della protezione dal vento per le coltivazioni e i centri abitati. Montisci: «L'assessore Gianni Sardo ha riferito che il taglio faceva parte di un Piano della Regione e che il Comune ha seguito l’intervento dall’inizio alla fine». ( s. p. )

