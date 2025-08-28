Tari, il sindaco fa marcia indietro 

Sull’aumento della Tari del 196 per cento, il sindaco di Arbus, Paolo Salis, fa un passo indietro: «Per le utenze domestiche cade la differenza fra residenti e non residenti, il costo per tutti va da un minimo di 3 a un massimo di circa circa 8 euro. Per le strutture ricettive le tariffe verranno applicate in base alle singole categorie». La decisione arriva dopo l’attacco dell’opposizione in Consiglio comunale, seguita da una denuncia per “Presunti profili di illegittimità del regolamento Tari e irragionevolezza delle tariffe sulle locazioni turistiche occasionali”, presentata alla Corte dei Conti, all’assessorato regionale agli Enti locali e al segretario comunale.

Il ripensamento

Il sindaco, vinto dalle proteste di cittadini e operatori turistici della Costa Verde, già a luglio aveva annunciato, prima sulla stampa e poi in Aula, la volontà di rivedere le tariffe derivate dalla modifica al regolamento Tari. E nei giorni scorsi, in sede di commissione consiliare, ha mantenuto la promessa. Applicando il piano tariffario 2025 del vecchio regolamento il costo per una persona che vive in una casa di 100 metri quadrati si aggira sui 120 euro, rispetto agli oltre 337 previsti con la nuova tassazione. «Spetta alle famiglie – dice Salis – dichiarare quanti sono i conviventi, diversamente si terrà conto della grandezza dell’abitazione, in base alla quale i componenti vanno da uno a quattro».

Affitti in nero

L’inizio di una svolta nella lotta all’evasione. «Ci tengo a precisare – aggiunge il primo cittadino – che la modifica del regolamento aveva l’obiettivo di stanare gli evasori. E non è caduto nel vuoto, soprattutto per gli affitti in nero, 50 hanno regolarizzato la loro posizione, altri lo stanno facendo. Una decina sono quelli accertati dalla Guardia di Finanza». L’assessore all’ambiente, Simone Murtas, ricorda: «La Tari è legata al piano economico finanziario, elaborato in collaborazione con i gestori. È importante che il servizio si svolga nel rispetto del bando di gara, delle regole, clausole e condizioni contenute. Non possiamo addossare ai cittadini eventuali negligenze e trasgressioni».

La minoranza

Il capogruppo, Michele Schirru, commenta la retromarcia: «La proposta del sindaco non ci ha convinto, l’abbiamo ritoccata eliminando la differenza fra residenti e non residenti, si ritorna al passato. Aspettiamo l’ufficialità in Consiglio». Anita Tatti osserva: «Mi son fatta portavoce di chi esercita attività di tipo extra-alberghiere, le richieste sono state accolte, la bolletta sale solo per un breve periodo dell’anno, per il resto si paga come una civile abitazione». Agostino Pilia: «I proclami del sindaco non mi hanno convinto. Sull’evasione siamo all’anno zero, solo parole, nessun atto concreto. I fondi-premio assegnati dalla Regione, come sono stati spesi?».

