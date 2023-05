«Tari, il rincaro massimo sarà di due euro» 

Le tariffe Tari per l’anno 2023 a Pabillonis potranno avere un rincaro al massimo di due euro per gli utenti rispetto all’anno precedente. Differenza dovuta principalmente all’aumento del costo di smaltimento. La rateizzazione è stata decisa in quattro dilazioni con scadenza al 31 maggio, 1 agosto, 30 settembre e 30 novembre. Queste decisioni sono state votate all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale tenuto qualche giorno fa.

«Con la firma del contratto con la ditta che gestisce il servizio di raccolta, finalmente si potrà iniziare a lavorare sull’istituzione della raccolta e della tariffa puntuale con l’intento di provare ad abbassare i costi, facendo leva sul principio “chi più differenzia, meno paga”», dice il sindaco, Riccardo Sanna. In Consiglio si è parlato anche di reticolo idrografico comunale con l’individuazione delle aree di pericolosità idrauliche. È stato anche approvato il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, rielaborato dall’ufficio di polizia locale e aggiornato per essere in linea con la nuova normativa di riferimento sulla gestione dei dati personali. L’adozione di questo piano permetterà al Comune di perseguire, nei termini di legge, i comportamenti scorretti osservati tramite la videosorveglianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA