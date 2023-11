Tari, guerra ai furbetti delle tasse 

Si parte con la Tari, il tributo dovuto al servizio di raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade cittadine, ma la direzione è segnata: arrivare a pagare i tributi comunali con il “Rapporto interbancario diretto”. Attraverso il Rid, il titolare del conto corrente autorizza la sua banca in via permanente (autorizzazione che il cliente può revocare in qualunque momento) ad accettare addebiti per il pagamento di servizi, in questo caso la Tari, dal creditore indicato nella disposizione ovvero il Comune. Attraverso questo sistema, ormai entrato nell’uso comune, il palazzo degli Scolopi punta a semplificare e quindi a incentivare il pagamento dei tributi «per limitare il più possibile i comportamenti elusivi e evasivi, facilitando e riducendo il numero di attività e adempimenti che il cittadino deve mettere in pratica all’atto del versamento».

La novità

L’autorizzazione alla propria banca evita il processo di digitalizzazione dei procedimenti, migliora la celerità e qualità delle istanze degli utenti. Il modulo che verrà pubblicato nel sito del Comune (ww. comune.oristano.it) una volta compilato e firmato dal titolare del conto dovrà essere consegnato alla banca che addebiterà automaticamente la Tari rispettando i dati trasmessi dal Comune. Il nuovo sistema partirà, dopo il benestare tecnico, quindi nel 2024. La Tari 2023 è alle battute finali, il pagamento della terza rata è fissata per il 16 dicembre.

I dati

Il Siope, il sistema Bankitalia che registra le entrate e le uscite dei conti pubblici, attesta che le prime due rate (16 agosto e 16 ottobre) hanno portato alle casse comunali 2,4 milioni di euro a fronte dei 5,7 milioni del 2022. Per chiudere alla pari con le rate di dicembre devono arrivare altri 2,3 milioni di euro ma l’impressione è che la coda degli evasori potrebbe allungarsi. Sono 17.500 le famiglie residenti e le imprese chiamate a pagare la tassa sui rifiuti, 14.807 utenze familiari e 2.340 non domestiche operanti in città.

L’evasione

Mediamente si viaggia con un arretrato annuale di un milione e mezzo di euro; il 30 per cento circa degli utenti Tari non risponde alla prima chiamata comunque in parte paga o dilaziona per motivi seri il debito mentre un altro 30 per cento sparisce. A quel punto scattano le azioni esecutive ma buona parte dei crediti finisce tra le perdite. Si tratta ovviamente di previsioni, di ipotesi calcolate dal settore Programmazione sulla base degli accertamenti degli anni precedenti quasi sempre azzeccate. «Il passaggio all’addebito diretto in conto della Tari, richiesto da molti cittadini per liberarsi dalle incombenze, è utile all’amministrazione nel perseguire l’attività di verifica fiscale per limitare al massimo l’evasione, obiettivo di questa amministrazione – commenta il sindaco Sanna - Tutti noi cittadini abbiamo il dovere di partecipare alla spesa pubblica nel principio costituzionale dell’equità e della progressività».

