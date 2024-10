Tari, giro di vite contro gli evasori 

Oltre cinquemila morosi della Tari e circa 2 milioni e mezzo di euro di evasione in appena tre anni, dal 2019 al 2021. Risorse che il Comune di Selargius sta cercando recuperare tramite gli uffici del settore Tributi, e a breve entrerà in campo anche una società esterna per censire le utenze, comprese quelle fantasma. «Ci sono cittadini che non hanno mai pagato la tassa sui rifiuti, l’obiettivo è scovarli per ripartire la spesa del servizio su tutti i selargini», commenta l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.

Numeri allarmanti

I dati sull’evasione concentrata sulla Tari sono preoccupanti. Numeri emersi durante l’attività di accertamento che sta portando avanti da qualche mese il settore Tributi del Municipio: per il 2019 sono stati emessi 1.064 solleciti di pagamento, con oltre mezzo milione da recuperare, poco meno di 2.300 quelli riferiti al 2020, per un totale di 845mila euro mai incassati, e altri 2.263 per il 2021, in questo caso con 809mila euro di evasione della tassa sui rifiuti. «Circa 2 milioni e mezzo da recuperare», spiega l’assessore, «abbiamo una media dell’evasione che si aggira intorno al 20 per cento all’anno. Circa 1 milione di euro che il Comune dovrebbe incassare ma che di fatto mancano all’appello nel bilancio e che come ente dobbiamo investire per coprire il mancato introito».

La strategia

Lavoro degli uffici che a breve si affiancherà a quello affidato a dei professionisti esterni. «Ora ci avvarremo di una società per censire le utenze Tari, ma non solo», dice l’esponente della Giunta Concu. Verifiche a tappeto anche per mappare i contribuenti Imu, l’altra fetta dell’evasione che si concentra in città. «Non è una caccia alle streghe, è semplicemente doveroso recuperare i tributi non versati da parte di alcuni altrimenti si continua a far pagare solo i cittadini diligenti e onesti. Dobbiamo ripartire il costo del servizio», aggiunge l’assessore, «anche per cercare di alleggerire le bollette alle famiglie».

I rincari

Poi il riferimento all’aumento Tari che da settimane alimenta il dibattito a Selargius. «Legato ai maggiori costi nel piano finanziario del servizio, e al nuovo calcolo del tributo da parte di Arera», ribadisce Porqueddu. Rincari per le abitazioni con più di 100 metri quadri di superficie, «Mentre in linea di massima i commercianti pagheranno quasi l’8 per cento in meno». Per il futuro l’obiettivo è ridurre il tributo: «Se tutti i selargini versassero il tributo, si pagherebbe meno», dice ancora, «per questo è importante rintracciare tutte le 12mila famiglie che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti, fare in modo che siano registrate nella banca dati Tari e paghino regolarmente le bollette. Ovviamente chi si trova in difficoltà economiche viene aiutato tramite i Servizi sociali, coloro che invece hanno la possibilità di pagare devono dare il loro contributo per spalmare il costo del servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA