San Gavino.
20 novembre 2025 alle 00:34

Tari e raccolta differenziata: interrogazione in Consiglio 

Scontro politico su bollette Tari e disservizi nella raccolta differenziata. La denuncia arriva con una interrogazione dei consiglieri di minoranza Nicola Orrù (primo firmatario), Bebo Casu, Silvia Mamusa, Nicola Ennas, Angela Canargiu e dalla consigliera del gruppo misto Emanuela Cruccu. «Abbiamo raccolto le segnalazioni di molti cittadini – spiegano i consiglieri - che si sono ritrovati le bollette più alte rispetto allo scorso anno nonostante le promesse dell’amministrazione comunale. A ciò si aggiunge un servizio in alcuni casi scadente con rifiuti che non vengono ritirati dai cittadini e anche l’ecocentro comunale non accoglie tutti i rifiuti portati dai cittadini».

Ma l’assessore Fabio Orrù replica alle accuse: «Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti nell’agosto del 2024 ci siamo ritrovati con una bomba in mano e ecocentro inadeguato. La precedente amministrazione aveva stanziato 40mila euro e abbiamo aggiunto un finanziamento di 140mila euro: entro l’anno contiamo di assegnare l’incarico per i lavori di ampliamento dell’ecocentro. Per i costi della Tari il costo di quello che si paga a San Gavino è medio-basso. Quando ci sono dei malfunzionamenti sollecitiamo per ottenere delle misure compensative. Ci dobbiamo anche confrontare con l’inciviltà dei cittadini». Ma per il consigliere Nicola Ennas la maggioranza non è incisiva: «L’appalto non nasce perfetto, ma si deve migliorare. Ci sono delle sanzioni che si devono applicare, va bene interfacciarsi con la ditta ma bisogna essere fermi e decisi». (g. pit.)

