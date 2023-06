Tari e Imu, sulle tariffe nuovo scontro in Consiglio 

Nuovo strappo tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale a Siniscola sulle tariffe Tari e Imu. I tre gruppi di minoranza rifacendosi alla proroga sul bilancio preventivo la cui scadenza del 31 maggio è slittata al 31 luglio, dopo aver chiesto inutilmente il rinvio, hanno abbandonato l’aula per protesta contro la decisione della maggioranza di respingere l’istanza. Motivo ulteriore della nuova polemica la mancata revisione del regolamento sul pagamento della Tari da parte degli utenti che per assistere familiari si trasferiscono nelle case di quest’ultimi ma sono chiamati a versare il balzello anche per le loro abitazioni vuote. Impegno preso dalla maggioranza, rimasto sulla carta. (f. u.)

