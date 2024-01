Tari e Imu, conguagli e polemiche

A Samassi scoppiano le polemiche sulle cartelle dei crediti Tari e Imu relative all’anno 2018 e notificate ai cittadini nelle scorse settimane. Per quanto riguarda la Tari, i problemi sarebbero legati ad allineamenti di superficie errati, per i quali si prevede un recupero sul credito già versato negli scorsi anni dagli utenti. «Gli avvisi di accertamento Tari sono in numero nettamente inferiore e riguardano differenze di superfici non allineate, da riscontrare per il riordino con gli uffici – spiega la sindaca Maria Beatrice Muscas –. Per l’Imu, i problemi più rilevanti riguardano i terreni agricoli, perché in tutte le realtà rurali con economia basata prevalentemente sull’agricoltura è consuetudine scambiare i terreni o cederli attraverso scritture private, atti che non comportano le variazioni catastali».

La proposta

Sono circa 1200 le cartelle crediti arrivate ai cittadini samassesi. «Le cartelle sono in gran parte sbagliate e riferite ad immobili venduti o comunque non di proprietà – dichiarano i consiglieri di minoranza Anna Cara e Paolo Cabriolu –. Prima di mettere in moto una macchina di riscossione tributi del genere, andava ponderato il tutto: la riscossione doveva seguire a una logica operativa». Aggiunge il capogruppo di minoranza, Giancarlo Melis: «Noi come opposizione stiamo suggerendo di procedere per autocertificazione, documenti firmati di proprio pugno e punibili penalmente. Si tratta solo di avere la volontà politica di farlo. Per dirimere questo problema, abbiamo invitato la sindaca ad aprire il Consiglio comunale alla cittadinanza: tutti i giorni fuori dal Comune ci sono file lunghissime di persone che aspettano anche ore per avere delucidazioni».

L’agenzia esterna

Inoltre, uno dei problemi maggiori – oggetto di una recente interpellanza del gruppo di minoranza – sarebbe la difficoltà dei cittadini nel rivolgersi agli uffici competenti per avere chiarimenti sulle cartelle arrivate, materia di cui attualmente si occupa un’agenzia esterna al Comune di Samassi, che ha sede a Villacidro. Chiamando oggi il numero verde, l’appuntamento telefonico con la consulente viene fissato il 27 febbraio e, nel caso fosse necessario un appuntamento in loco, bisognerebbe attendere la suddetta data per fissare un secondo incontro. «Il bisogno di fare riordino sulla situazione immobiliare del paese era diventata un’esigenza inderogabile – continua Muscas –. Chiedo ai cittadini di avere fiducia, anche nei casi più complessi. Al momento abbiamo trasmesso solo avvisi di accertamento per poter chiarire col cittadino le situazioni dubbie. Le cartelle attualmente non sono messe a ruolo e c'è il tempo di regolarizzare le partite o stralciarle, qualora non siano dovute. È comunque intenzione dell’amministrazione fare un incontro pubblico per spiegare ai cittadini l’esigenza del riordino, oltre che per assumersi l'onere di sistemare tutti i dubbi derivanti da espropri comunali non regolarizzati».