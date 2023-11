Tari, con le bollette arrivano i rincari 

È tempo di bollette Tari anche a Monserrato. L’occasione per i cittadini per fare un raffronto con le tariffe applicate negli anni scorsi.

I rincari

Rispetto al 2022, la tassa è aumentata per le famiglie più numerose: la media di rincari per i nuclei di tre e di quattro persone è rispettivamente di 80 e di 100 euro in un anno. I single, invece, hanno avuto un aumento di 15 euro, mentre quelli che abitano in appartamenti grandi pagheranno meno. Rincari che comprendono però per il 5% un importo che spetta alla Città Metropolitana (il “tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali”). E che devono tenere conto anche del costo variabile del nuovo servizio dell’appalto di igiene urbana e dell’inflazione, con conseguente adeguamento delle tariffe che sono state approvate a maggio in Consiglio comunale, dove era stato preannunciato dalla stessa maggioranza che ci sarebbe stato un rincaro definito «inevitabile». Chi invece non ha subito alcun aumento sono le attività commerciali.

La bolletta più salata ovviamente non piace agli utenti: «Mi sarei aspettato una seppur lieve diminuzione, invece devo pagare quasi 100 euro in più quest’anno», afferma Alessandro Suergiu, un residente: «Sì, è vero che in famiglia siamo in 4, ma pensavo che, viste le percentuali positive della differenziata, si sarebbero visto dei risultati». Secondo Pamela Argiolas, «con un 84% di differenziata, i cittadini che per la maggioranza sono virtuosi, sarebbero dovuti essere premiati. Io ho scoperto che dovrò pagare 80 euro, quasi il 30% in più. In famiglia siamo in tre persone».

Le reazioni

Da parte sua, il sindaco Tomaso Locci conferma «che Monserrato è la città meno cara per la Tari».

Da registrare invece la presa di posizione di Nicola Mameli (Monserrato in Movimento) e di Andrea Zucca (Pauli Monserrato-La Svolta) della minoranza: «Avevamo votato contro l’approvazione delle tariffe perché non ci sembrava giusto che a subire l’aumento del costo fossero le famiglie anziché suddividere equamente tra utenze domestiche e non domestiche. I fatti non ci smentiscono», dice Mameli. «Lo avevamo previsto: ci saremmo voluti sbagliare dato che per l'ennesima volta sono i cittadini a rimetterci. Non è un fulmine a ciel sereno, ma è figlio del costoso appalto che è partito ormai da poco più di un anno», dice invece Zucca.

