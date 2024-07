Tari, bollette più care del 15% 

Era già una delle più care d’Italia, la tassa sui rifiuti Tari che i cagliaritani devono puntualmente versare a fronte di un servizio che, in verità, ha molte carenze (lo dicono tutti) e per questo è ampiamente criticato. Adesso, se i numeri confermeranno le preoccupazioni, in autunno potrebbe arrivare addirittura la stangata: +15%, è lo scenario (peggiore) tratteggiato dal sindaco Massimo Zedda appena insediato a Palazzo Bacaredda.

Nel giorno in cui viene ufficializzato il passaggio di consegne con la commissaria straordinaria Luisa Anna Marras, ecco l’allarme: «Nel progetto di bilancio presentato dalla precedente amministrazione si prevede un aumento del 15%. Sarà adesso indispensabile “pulire” il bilancio ed eliminare ogni spesa superflua per non avere questo incremento», dice. E siccome i “mali” non vengono mai da soli, ecco l’annuncio sul prossimo Capodanno: «Per non gravare sulle tasche di cittadine e cittadini», dice ancora Zedda, «quest’anno per i festeggiamenti non spenderemo un milione e mezzo di euro». Il riferimento è alla scelta della amministrazione precedente (a lungo contestata) che lo scorso anno portò Marco Mengoni alla Fiera. «Sarà un Capodanno diffuso», dunque un ritorno agli anni pre-Covid, dice ancora Zedda. «Ci auguriamo un festa comunque accattivante e coinvolgente, ma non tale da creare un esborso che mette a rischio un aumento della tassazione per i cagliaritani», aggiunge.

Al lavoro

Sarà, dunque, una corsa contro il tempo per evitare ai cagliaritani il salasso. E anche per questo il sindaco è deciso a spingere sull’acceleratore per “chiudere” entro domani la squadra che con lui governerà nei prossimi anni. La convocazione del primo Consiglio, in programma lunedì, e l’assemblea pubblica, convocata per domani sera in piazza Galilei per informare i cittadini dei passi compiuti fin qui dal sindaco e quelli più urgenti che attendono l’amministrazione, vanno in questa direzione. Bisogna mettersi subito al lavoro, ripete Zedda: per far quadrare i conti serviranno, a spanne, circa cinque milioni di euro. Soldi che il sindaco proverà a cercare in un dialogo con la Regione. La speranza è che Villa Devoto possa decidere di rifinanziare il fondo unico per gli enti locali da cento milioni di euro e “pescare” da lì le risorse necessarie. Si vedrà.

L’avvio

Il passaggio di consegne con la commissaria straordinaria Luisanna Marras, che ha retto il Comune negli ultimi tre mesi, rappresenta anche un momento per fare il punto sulle azioni da mettere in campo. L’amministrazione riparte da un saldo di cassa che, al 16 giugno 2024, è fissato a poco più di 300 milioni di euro. «In questo momento», dice Zedda, «mi sento di ringraziare gli uffici che lavorano senza sosta nonostante siano sguarniti in tutti i settori. Tutti i dipendenti, che sono passati da 1.400 unità nel 2011 a poco più di 1.000 in questo momento, hanno fatto uno sforzo in questi anni dedicando la loro vita lavorativa a chi sta fuori dal Palazzo». I ringraziamenti del primo cittadino anche (e soprattutto) alla commissaria che «in questi pochi mesi ha avuto disciplina, onore e attenzione nel rispetto di un ruolo delicato. Mi addolora che non possa avere un posto in Giunta», dice rivelando un retroscena. Perché nel momento in cui fu nominata dalla Regione commissaria straordinaria, in quel momento il sindaco ha capito che non l’avrebbe potuta avere nella sua squadra nel caso fosse stato eletto sindaco. Lei ringrazia e dice che «l’esperienza è stata bella e ora posso dire di essere contenta che il mio sindaco sia Massimo Zedda».

Controlli

Via Roma, il mercato, l’aumento della Tari sono «eredità pesante della precedente amministrazione», dice ancora Zedda. Su questi temi il sindaco è già al lavoro da settimane. Ma non solo. «Ho già disposto la presenza della polizia municipale in borghese in spiaggia per evitare gli abbandoni dei rifiuti oltre che la vigilanza degli stessi agenti, in divisa, alla Marina e nel centro storico».

