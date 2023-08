Tari, bollette in consegna 

Il momento dei tributi è arrivato: a Villasor iniziano le procedure per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti del 2023. Gli avvisi ai cittadini sono già stati inviati e sono in arrivo nelle case dei residenti. Come precedentemente annunciato dall’amministrazione, si potrà pagare con due diverse modalità. Una prevede di dilazionare la somma dovuta in tre rate, la prima in scadenza il 31 agosto, la seconda il 31 ottobre e l’ultima a fine anno, il 31 dicembre. È possibile però pagare tutto in un’unica soluzione, purché entro la fine del 2023.

«Per richieste di variazioni, voltura, cessazione e ricalcolo relativi all’avviso di pagamento – fanno sapere dal Municipio – a seguito di situazioni modificate e non ancora comunicate, si prega di utilizzare la modulistica apposita».

