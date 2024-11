Tari, bolletta impossibile per due disabili 

Nessuno sconto nella bolletta Tari, nonostante il reddito minimo e la disabilità grave che impedisce a entrambi di lavorare. L’unica “colpa” quella di abitare in una casa che supera i 100 metri quadrati.

Protagonisti due fratelli di Selargius, che - complice la norma nazionale che non prevede agevolazioni nella tassazione per le persone con disabilità, anche se in difficoltà economiche - quest’anno si ritrovano a dover pagare 355 euro di Tari. Un’ingiustizia per l’amministratore di sostegno, Nicola Onano, che ha scritto direttamente al presidente della Repubblica Mattarella per richiamare l’attenzione del Governo.

La lettera

La lettera è stata inviata nei giorni scorsi. «Vorrei richiamare la sua attenzione su quanto accade nel mio Comune, ma immagino in tanti Comuni d’Italia», la premessa scritta da Onano nelle tre pagine. «Le scrivo perché ai miei assistiti è stata recapitata una lettera con cui il Comune chiede di pagare una Tari di 355 euro, aumentata rispetto agli anni precedenti perché vivono in un’abitazione di dimensione maggiore di 100 metri quadrati. Non mi voglio soffermare sul fatto - seppur ingiusto - che questa tassa sia aumentata non in funzione del numero delle persone che ci vivono e quindi proporzionale ai rifiuti smaltiti, ma solo perché i miei assistiti hanno la sfortuna di vivere - da soli - in una casa di grandi dimensioni, sebbene con un Isee di 1.214 euro un fratello, e di 4.233 euro l’altro».

L’ingiustizia

Nella lettera si sottolinea anche che «in alcuni Comuni italiani abbiano previsto un azzeramento della componente variabile della tariffa Tari per le utenze domestiche che hanno almeno un componente in famiglia con disabilità superiore al 75 per cento, e con una soglia Isee inferiore a 20mila euro». Una disuguaglianza - dice Onano - «che nel mio Comune potrà essere superata con una mozione in Consiglio comunale. Mi chiedo però», aggiunge richiamando l’attenzione del Ministero per le disabilità, «se non sia arrivato il momento di prevedere che certi diritti e agevolazioni possano valere in tutta Italia».

Il Comune

Situazione di disagio che il Comune sta cercando di risolvere. «Il tema è molto delicato, e a livello nazionale non esiste nessuna disposizione che prevede l’esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti per le persone con disabilità», spiega il sindaco Gigi Concu. Esenzioni e agevolazioni sono quindi di competenza dei Comuni. «Stiamo lavorando per trovare una soluzione», assicura. Al vaglio c’è la modifica del regolamento Tari ma nel frattempo si affaccia l’ipotesi di un contributo straordinario.

