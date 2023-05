Tari, aumenti minimi e per pochi Restano invariate le tariffe Imu 

«Tari e Imu? Nel nostro Comune rimangono pressoché invariate»: a raccontarlo è il sindaco di Villasor, Massimo Pinna dopo l'approvazione delle modifiche (mancate) sulle imposte per l'anno 2023 al consiglio comunale che si è riunito in seduta straordinaria lo scorso giovedì.

«Non è facile tenere le tasse comunali basse», sottolinea il primo cittadino sorrese: «Specie di fronte ai rincari a cui il nostro Comune, come tutti gli altri, è sottoposto negli ultimi tempi. Possiamo però dire con orgoglio che negli ultimi cinque anni non le abbiamo aumentate e questa è stata una nostra scelta».

Ma attenzione ai dettagli. Se è vero che l'imposta municipale propria non subisce rincari per la Tari c'è una clausola che Pinna vuole precisare: «Dipende da persona a persona. Ricordiamo che c’è una quota variabile, e questo potrebbe portare a degli aumenti fisiologici. Stiamo parlando di inezie, tra i 10 e i 20 euro per la stragrande maggioranza dei cittadini. E comunque a malapena il 2 per cento della popolazione ne è colpita».

L'argomento, affrontato durante la seduta straordinaria dell'ultimo consiglio comunale, è stato votato e approvato a maggioranza. Le specifiche sono rintracciabili nella delibera pubblicata nel sito istituzionale del Comune.