«Tari, aumenti fino al 34 per cento»: l’opposizione va all’attacco 

San Vito. La Tari aumenta anche dopo l’aggiornamento del Piano economico e finanziario ed è scontro in Aula tra maggioranza e opposizione. Per l’assessore al Bilancio Alberto Fundoni dopo la correzione «c’è una più equa rimodulazione del valore delle tariffe» e in ogni caso gli adeguamenti sarebbero necessari «perché ci sono servizi di gestione leggermente migliorativi». Sempre l’assessore al Bilancio si dice convinto che «nel 2026, quando riprogrammeremo le tariffe, potremo permetterci una riduzione dei costi e di conseguenza della tassa: l’obiettivo finale è far pagare ai cittadini in base alla quantità dei rifiuti prodotti».

Durissima la presa di posizione della minoranza: «Nonostante una diversa ripartizione dei costi fissi e variabili – dice Albero Cuccu, il capogruppo – il risultato non cambia, anzi peggiora, e cioè più Tari per tutti». La minoranza fornisce qualche esempio: più 19 per cento (59 euro) per una famiglia di 3 persone e 100 metri quadri che può arrivare anche a un più 34 per cento. «Una stangata per famiglie e negozi – conclude Cuccu – senza alcun miglioramento del servizio». (g. a.)

