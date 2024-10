Tari alle stelle per gli ex salesiani 

La cifra a tre zeri ha fatto rabbrividire il parroco. Per la chiesa quest’anno la Tari ammonta a 6.200 euro: una cifra che comprende lo smaltimento dei rifiuti non solo per la parrocchia ma anche per tutti quei locali della chiesa messi a disposizione della comunità come il teatro, l’ostello, il campo da calcio e l’oratorio. Grande incredulità e un pizzico di rabbia da parte di don Silvio Foddis che sottolinea la funzione sociale di queste attività.

La protesta

Il parroco ieri pomeriggio, ancor prima di dare l’annuncio dall’altare, ha voluto utilizzare la sua pagina Facebook per comunicare la somma la chiesa dovrà pagare per il servizio di smaltimento dei rifiuti e netezza urbana. «È giusto che la comunità sappia la cifra stabilita dal Comune per la parrocchia - commenta il sacerdote - Ho utilizzato i social per questo motivo; ovviamente non chiederò nessuna offerta alla comunità per le bollette. Ma tutto questo mi sembra ingiusto e esagerato, lo scorso anno la cifra era inferiore».

I 6mila euro richiesti sono la somma complessiva, che però può anche essere rateizzata in tre volte. «Mi è arrivata adesso quella di agosto, già scaduta - spiega ancora - Poi quelle con scadenza il 31 ottobre e il 15 novembre». La Tari si riferisce ai servizi per la chiesa, l’ostello, il teatro, il campo da calcio e il locale che ospita i ragazzi dell’oratorio salesiano. «È un servizio per tutta la comunità - va avanti don Silvio Foddis - in realtà i rifiuti prodotti sono veramente pochissimi, ma poiché si considerano i metri quadri anche noi siamo soggetti a queste tariffe». Il sacerdote non dimentica che poco tempo fa i consiglieri della minoranza hanno chiesto al Comune una riduzione della Tari per casi specifici. «Il costo delle tasse per i cittadini è un problema che ad Arborea va avanti da tempo - spiega - La chiesa potrebbe pagare molto meno, ricordo ancora quando nel 2018 arrivò una bolletta Imu stratosferica. Si era trattato di un errore».

Il Comune

L’assessora al Decoro urbano, programmazione e bilancio, Antonella Cenghialta, commenta: «La normativa è precisa, la tassa si calcola in base alla superficie– spiega – in ogni caso il parroco può rivolgersi agli uffici per valutare eventuali errori. È vero che gli aumenti ci sono stati, essendo un servizio influenzato da costi legati all’energia».

