Tari alle stelle, parapiglia in Aula

A San Vito la Tari aumenta in media del 17 per cento e in Aula scoppia la bagarre, con il consigliere di minoranza Angelo Padiglia, fra l’altro, che abbandona la seduta in polemica col sindaco. Ad attaccare è proprio il gruppo di minoranza guidato da Alberto Cuccu: «A San Vito la Tari aumenta di anno in anno – sottolinea Cuccu – e così succede anche nel 2024 nonostante l’impegno profuso dai cittadini nel fare la differenziata. Siamo al punto che più i cittadini riciclano più aumentano i costi per gli stessi cittadini».

Le cifre in ballo

Nella tabella predisposta dalla minoranza tutti gli aumenti: i bar (il riferimento sono 100 metri quadri) pagheranno 150 euro in più (+ 17 per cento), ristoranti e pizzerie 195 euro in più, macellerie e supermercati 27 euro (più 20,7 per cento). Aumenti che graveranno anche sui nuclei familiari: «Solo per fare un esempio – aggiunge Cuccu – un nucleo familiare di una persona per una casa di 100 metri quadri vedrà il costo della Tari aumentare di 17 euro, pari all’11,68 per cento in più rispetto al 2023. E così via per tutti i nuclei familiari, nessuno escluso». Inoltre «a questo aumento non corrisponde alcun miglioramento dei servizi. Chiedere anche per quest'anno un ulteriore sacrificio economico ai cittadini ci pare una decisione sconsiderata e irrispettosa, soprattutto in questo momento economico e sociale così delicato».

Padiglia, prima di abbandonare l’Aula, si è soffermato sul programma elettorale della maggioranza: «Avevate promesso l’invarianza della pressione tributaria, mentre nel 2022, 2023 e 2024 c’è stato un aumento. Anche questa volta le attività commerciali subiscono un salasso».

«Aumentati i costi»

Il sindaco Marco Antonio Siddi respinge gli attacchi: «L’aumento della Tari rispetto agli anni precedenti – chiarisce – è dovuto soprattutto all’aumento dei costi. In merito alle tariffe lo sbilanciamento è dovuto ad una diversa struttura del Pef (Piano economico finanziario). C’è un emendamento, richiesto dall’Anci, per il differimento dell’approvazione delle tariffe al 30 giugno. Se l’emendamento dovesse essere approvato, e dovesse cambiare il sistema tariffario, consentendo la modifica delle tariffe in grado di eliminare gli attuali squilibri tra metri quadri e numero dei componenti il nucleo familiare, siamo disponibili sin da ora a rivedere le tariffe».

Siddi aggiunge che «i costi sostenuti per raccolta e smaltimento dei rifiuti sono posti a carico degli utenti al 100 per 100. Se avete una soluzione per modificare questo aumento – conclude rivolgendosi alla minoranza – siamo disposti a condividerla».

Resta il problema dell’evasione: a San Vito nell’ultimo quinquennio si è attestata attorno al 14 per cento.

