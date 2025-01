Tari 2024, non solo cartelle nulle 

La pubblicazione è di mercoledì 21, le tariffe Tari relative al 2024 però sono inapplicabili perché, come si legge nel sito del ministero dell'Economia, arrivate oltre il tempo massimo stabilito dalla legge.

La storia

Il “pasticcio” legato alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti continua. Un residente, Giuseppe Sanna, ha scritto una lunga relazione dettagliata sulla Tari nella quale vengono elencate tante anomalie. «Documento che deve essere letto durante la prossimo Assemblea civica», secondo i consiglieri di minoranza che hanno presentato un’interrogazione.

La denunicia

Sono stati proprio Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, pochi giorni fa, ad accusare la Giunta Pintus di aver fatto pagare ai contribuenti cartelle che invece sono da considerarsi nulle proprio a causa della mancata pubblicazione delle tariffe sul sito del Ministero entro il 28 ottobre scorso. Motivo per il quale la minoranza aveva chiesto di rimborsare i cittadini visto che, in questi casi, devono essere applicate le tariffe dell’anno precedente. Gli uffici, pochi giorni dopo la denuncia della minoranza, hanno cercato di pubblicare online la delibera Tari 2024 ma appunto fuori tempo. Il totale degli incassi dalla Tari 2024 è di 666.579 euro, a fronte dei 600.585 euro nel 2023. «Gli uffici sono al lavoro per capire come risolvere la questione», ha commentato l’assessora al Bilancio, Antonella Cenghialta.

La relazione

La sindaca, Manuela Pintus, durante il prossimo Consiglio dovrà leggere anche la relazione tecnica formulata da Giuseppe Sanna. «Vorrei capire innanzitutto come mai dal 2023 al 2024 c’è stato un aumento così importante? - dice Sanna - Stiamo parlando del 72%. Ma anche perché nel 2024 non è stato utilizzato il contributo ambientale di 196mila euro ricevuto dal Consorzio industriale per lo smaltimento dei rifiuti. Nel Piano finanziario risulta inserito ma le tariffe non sono state abbattute». Sanna punta il dito anche sui residui iscritti in bilancio: «Come mai sono stati cancellati? Però si aumentano le tariffe. Ci sono tante incongruenze». Sanna ricorda infine un fatto di due anni fa: «Il Comune ha preferito far pagare l'aumento della tariffa a 339 famiglie anziché distribuire il peso nelle 1.658 utenze domestiche. Come mai?».

