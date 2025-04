Tari 2022, ora c’è la richiesta di accesso agli atti 

Non sono soddisfatti delle risposte arrivate durante l’ultimo Consiglio comunale, ecco perché ora hanno deciso di chiedere informazioni più dettagliate agli uffici del palazzo di corso Roma. La minoranza non molla e ha inviato una richiesta urgente di accesso agli atti alla segretaria comunale. Sotto esame da parte dei consiglieri Luca Montisci, Giovanni Marras e Marco Pinna c’è ancora il pasticcio sulla Tari 2022. Il Comune tre anni fa non ha pubblicato sul sito del Ministero le tariffe della tassa sui rifiuti, atto previsti per legge. Nonostante questo, però, anziché far pagare le cartelle dell’anno precedente, come dice la norma, ai cittadini è stato chiesto di saldare quelle del 2022. Più volte l’assessora al Bilancio Antonella Cenghialta ha spiegato che «si è trattata di una dimenticanza e che gli uffici sono al lavoro per trovare una soluzione».

I consiglieri hanno inviato una richiesta di accesso agi atti anche riguardo la chiusura al traffico della strada longitudinale 22, tratto dove diversi giorni fa c’è stato un intervento di disboscamento degli alberi. «Considerate le interruzioni stradali - si legge nel documento inviato - e i disagi per i cittadini, chiediamo di visionare le ordinanze di chiusura al traffico disposte per il taglio delle fasce forestali, come disposto dal codice della strada».

