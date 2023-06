Targhette danneggiate dai vandali 

A distanza di poche settimane si ripete un atto vandalico su una delle targhette che riproducono i luoghi storici della città. Dopo la rottura di quella installata in piazza Oberdan (che riproduce la stessa area nel 1931), nei giorni scorsi è stata la volta di quella del “Palazzo Belgrano” nel 1923. «Spiace vedere vandalizzati dei lavori che ricordano la nostra storia e contribuiscono all’abbellimento delle nostre strade. - dice Ubaldo Scanu (ex assessore all’Arredo urbano e artefice del progetto che ha permesso di collocare 40 targhette nei punti storici della città) - Sono dispiaciuto e amareggiato, disarmato per la pochezza espressa attraverso questi gesti». In un primo momento si era pensato che un altro “raid” avesse sradicato nel viale del Parco delle Rimembranze, la lastra del memoriale sulla quale sono incisi i nomi dei caduti della Prima guerra mondiale: «Si tratta di un semplice scollamento - spiega l’assessore Francesco Melis - Stiamo provvedendo alla risistemazione in attesa della lastra definitiva». (ad. s.)

