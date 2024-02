Targhe letterarie nel degrado 

A Nuoro il centro storico è in stato di abbandono, si sa. I numerosi tentativi di recupero sembrano vani agli occhi di quella che appare ormai una città che trascina faticosamente un passato glorioso, ricco di arte e letteratura. Tra i percorsi con i sanpietrini e le case storiche, sino a qualche tempo fa si potevano leggere in targhe fatte di pietra le testimonianze di quegli anni gloriosi. I testi di Grazia Deledda e de “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta erano infatti stati riportati in modo frammentario, frase per frase, in numerose targhe nei due rioni storici: Santu Predu e Seuna. I muri degli edifici diventavano così quasi interattivi, partecipi della storia culturale cittadina facendo sognare e incuriosire intere generazioni. Oggi rimane ben poco. A raccontare con amarezza la vicenda è un documentarista e ricercatore nuorese, Sandro Lecca, che un paio di anni fa aveva realizzato un video documentario dedicato proprio alle targhe letterarie.

La ricerca

«Le targhe letterarie sono state fatte in pietra diversi anni fa - spiega Lecca -. Sopra sono state incise importanti citazioni, molto brevi, riprese, nel caso di San Pietro, dai libri della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, e nel caso di Seuna da “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta. Pochi giorni fa ho visto che una di queste targhe, collocata in via Chironi, quasi all’angolo (ironia della sorte) con piazza Salvatore Satta era sparita dal muro. Riportava la citazione ripresa dall’opera “L’incendio nell’oliveto”: “I contadini gridavano, accorrendo da tutte le parti, i cavalli e i cani invece fuggivano”. Sapevo già che alcune di queste si erano staccate dalle pareti e, cadute in terra, delle persone hanno pensato bene di gettarle in mezzo alle sterpaglie. Se ne trovano ormai poche, per lo più in stato di abbandono e degrado, altre sono presenti solo in parte».

L’incuria

Sandro Lecca si infuria: «È un altro dei segnali di incuria della nostra città. Le targhe letterarie spariscono dai muri di San Pietro e Seuna, altre vanno in rovina. Mi chiedo: ma non sono questi beni culturali da proteggere e valorizzare? Per i recenti 150 anni dalla nascita della scrittrice avrebbero potuto fare qualcosa. Avevo descritto il problema a un ex assessore comunale alla Cultura, non ho ricevuto risposta. È un segnale di abbandono che evidentemente interessa poco. Sono molto turbato da questo disinteresse, è preoccupante». Dice l’attuale assessore alla Cultura Salvatore Picconi: «Approfondiremo a breve per cercare di trovare la soluzione più opportuna e decorosa».

