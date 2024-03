Targa ricordo per l’ex capo dei barracelli  

Ventidue anni da agente rurale, di cui diciotto da capitano della compagnia barracellare di Selargius. Una missione per Antonio Loni, che pochi mesi fa ha passato la guida della compagnia al giovane collega Stefano Angius.

L’ormai ex capitano è stato in prima linea, al fianco della Polizia locale, anche durante il difficile periodo del Covid, dando un grande supporto nel controllo del territorio. Oltre alle attività di routine contro furti e discariche in campagna. Ieri la premiazione in Comune, con il sindaco che ha consegnato a Loni una targa e una pergamena, insieme ai ringraziamenti a nome dell’amministrazione comunale per il ruolo svolto con eccelse doti umane, professionalità e disponibilità. Doti», ha sottolineato il sindaco Gigi Concu, «che hanno agevolato il raggiungimento di tanti obiettivi che ci eravamo prefissati nell’ambito delle attività di monitoraggio e salvaguardia dell’agro comunale».

