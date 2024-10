Targa in ricordo dell’agente e dell’ex direttrice 

«Sicuramente Patrizia e Peppino non avrebbero voluto questa giornata in loro onore: avrebbero preferito una ordinaria giornata di lavoro, di quelle che hanno condotto per anni con passione e spirito di sacrificio», precisa Mario Antonio Galati, provveditore regionale del Dap. Una cerimonia toccante. Per ricordare la storica direttrice del carcere di Nuoro Patrizia Incollu e l’assistente capo di Polizia penitenziaria, Peppino Fois. A un anno dal tragico incidente lungo la statale 389, la città ieri mattina ha reso il suo doveroso omaggio, a Badu ’e Carros.

Prima è stata scoperta una targa all’ingresso del penitenziario. Poi, la deposizione di una corona d’alloro nel monumento ai Caduti. «Momenti come questo ci spingono a continuare nella direzione indicata da Patrizia Incollu e da Peppino Fois», dice Marianna Madeddu, l’attuale direttrice del carcere. All’evento organizzato dall’Associazione nazionale Polizia penitenziaria hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose del territorio. Donato Capece, presidente Anppe: «Patrizia e Peppino avevano fatto del loro servizio una missione, questo lo abbiamo toccato con mano. Li ricorderemo sempre».

