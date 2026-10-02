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Monserrato.
03 ottobre 2026 alle 00:30

Targa al merito per il Judo Renshu Club 

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Una bella serata per la Judo Renshu Club Samurai di Monserrato, celebrata giovedì dal Comune con una targa speciale che si aggiunge alla stella di bronzo al merito sportivo assegnata dal Coni. Un riconoscimento che premia anni di lavoro, passione e presenza costante sul territorio.

Alla cerimonia, oltre gli atleti, il maestro Cesare Fadda, il figlio Samuel e la presidente Lucia Picciau, volti simbolo di una società che ha formato generazioni. Presente anche l’assessora allo Sport Fabiana Boscu Longo. Samuel Fadda ha ripercorso la storia del gruppo: «Abbiamo iniziato tantissimi anni fa grazie a mio padre. La stella di bronzo è merito dei nostri ragazzi, praticamente tutti nati in palestra». Ha poi ringraziato atleti e famiglie, «fondamentali per ogni successo», e il Comune per la vicinanza, mentre il sindaco Tomaso Locci ha evidenziato la funzione sociale del judo: «Avete tirato fuori tanti ragazzi dalla strada, per cui il merito è doppio».

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