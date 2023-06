Tardelli e Mancini  

Oggi in seconda serata su Rai3, Marco Tardelli ripercorre l’incredibile parabola sportiva di Roberto Mancini nel secondo episodio de “L’Avversario”, il nuovo format originale in sei puntate prodotto da Rai Cultura e Stand by me, che racconta la vita di grandi campioni dello sport attraverso gli innumerevoli ostacoli e avversità che hanno dovuto superare, sia in campo che fuori, nel loro cammino verso il successo.

Nella puntata Tardelli intervista Roberto Mancini partendo dalle origini quando il Mancio, appena diciannovenne, viene convocato per la prima volta in Nazionale in occasione di una tournée in America, ma ne viene subito escluso da Enzo Bearzot dopo essere uscito, a fine partita, con alcuni compagni di squadra, tra cui lo stesso Tardelli.