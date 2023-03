Tar, via libera all’albergo di lusso alla Scala di Ferro 

«Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune ha ben considerato gli interessi privati omogenei e antagonisti, tanto che risulta regolarmente esperita la fase della consultazione pubblica nel corso della quale i soggetti, a qualsiasi titolo interessati, tra i quali la ricorrente, hanno avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni in ordine alla variante».

È questa, in estrema sintesi, la motivazione che ha spinto i giudici del Tar Sardegna a rigettare il ricorso dell’hotel Regina Margherita che chiedeva di annullare la parte del Piano particolareggiato del Centro Storico che prevedeva l’approvazione definitiva della variante urbanistica finalizzata alla riconversione in struttura alberghiera del complesso ex Scala di ferro.

La sentenza, depositata ieri dal collegio della Prima sezione presieduto da Marco Buricelli, arriva a seguito dell’udienza di merito che si è tenuta il 1 febbraio scorso. A presentare il ricorso per la società che gestisce l’albergo di via Regina Margherita sono stati gli avvocati Riccardo Biz, Giuseppe Martelli e Alberto Turno, mentre il Comune era assistito dalla legale Francesca Frau. In giudizio si è poi costituita anche la società Sca.Fr. Srl (quella che intende costruire il nuovo hotel nell’ex Scala di Ferro) assistita dagli avvocati Francesco Cocco Ortu, Mauro Tronci e Giulio Steri.

A dare il via libera all’intervento era stata una delibera del Consiglio comunale del 26 marzo 2019: in particolare la proposta, nel bilanciamento delle convenienze pubbliche e private, era stata valutata positivamente dall’amministrazione comunale. Il progetto – stando alla delibera - avrebbe portato alla valorizzazione anche di un sito archeologico nell’ex Prefettura: una necropoli con sepolture di bambini romani rinvenute nei primi anni Duemila durante gli scavi per l’adeguamento dell’ex edificio di governo. Atri benefici per la zona, poi, sarebbero arrivati dall’apertura al pubblico del parcheggio del nuovo albero – adiacente a quello che ha fatto ricorso – con oltre 3 mila metri di posti auto distribuiti su quattro livelli interrati. Ora il Tar ha dato via libera all’intervento.

